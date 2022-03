Royal Enfield presenta l’adventure crossover Scram 411

Royal Enfield Scram 411 è spinta da un motore monocilindrico da 411 cc in grado di erogare una potenza massima di 24,3 CV. La moto è disponibile in due varianti e cinque splendidi colori. L'arrivo nelle concessionarie è previsto a inizio maggio

Novità in arrivo in casa Royal Enfield. L’azienda, da sempre specializzata nella produzione di moto di media cilindrata, ha presentato la Scram 411, la prima adventure crossover del brand disponibile nei concessionari ufficiali in Europa a inizio di maggio.

Royal Enfield Scram 411: le caratteristiche

La Royal Enfield Scram 411 è una scrambler stradale costruita sulla collaudata piattaforma del motore LS-410 di Royal Enfield e su telaio Harris Performance. La moto è nata per combinare una vivace agilità sulle strade urbane con eccellenti capacità fuori strada. Cambiamenti mirati e risolutivi nella geometria di guida e nell’ergonomia la rendono ideale in città, così come su percorsi imprevedibili e impegnativi fuori dalla rete urbana. La Scram 411 nasce come simbolo del costante impegno di Royal Enfield nel promuovere l’esplorazione e costruire moto che possano essere l’alleato perfetto per ogni avventura. Una di queste è la Himalayan – la prima adventure tourer costruita ad hoc dal marchio e lanciata nel 2016, che si ispira alla terra di origine del modello e a decenni di esperienza di guida sull’Himalaya.

La Scram 411 è spinta da un motore monocilindrico da 411 cc, con singolo albero a camme in testa, 4 tempi a iniezione e raffreddato ad aria. La potenza massima di 24,3 CV a 6.500 giri e una coppia massima di 32 Nm a 4.000-4.500 giri assicura un’erogazione di potenza regolare, mentre la forte coppia ai bassi regimi aumenta le prestazioni complessive. Le varianti entry level sono disponibili in Graphite Yellow, Graphite Red e Graphite Blue, tutte con serbatoi Gun Grey completati da distinti badge in colori abbinati ai nastri sui cerchi degli pneumatici. La variante di punta, nelle livree White Flame e Silver Spirit, vanta un serbatoio in due colori. Per quanto riguarda la ciclistica, va sottolineata la scelta fatta per le sospensioni dove troviamo una forcella telescopica da 41 mm e 190 mm di escursione insieme a un mono-ammortizzatore posteriore con leveraggi da 180 mm. L’impianto frenante prevede doppio disco e sistema ABS a doppio canale. Similarmente. I cerchi sono da 19″ all’anteriore e da 17″ al posteriore e montano pneumatici dual-purpose. Il quadro strumenti è di tipo misto digitale/analogico e permette di gestire il sistema di navigazione TBT (Turn-By-Turn) denominato Royal Enfield Tripper, che sarà proposto di serie su tutte le versioni della Scram 411.

“Che si tratti di Londra, Nuova Delhi o Tokyo, i confini dell’esistenza urbana moderna sono in continuo cambiamento. In un mondo sempre più dinamico, la vita nel contesto urbano è diventata sinonimo di routine frenetica nei giorni feriali ed evasione nel fine settimana, senza dimenticare ciò che avviene nel frattempo. Volevamo costruire una moto che potesse muoversi agevolmente in tutta questa varietà di situazioni”, ha detto Siddhartha Lal, Managing Director di Eicher Motors.