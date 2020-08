Royal Enfield Tribute Black: finisce l’era del monocilindrico da 500 cc

La Royal Enfield Tribute Black sarà l'ultima moto del brand prodotta col motore da 500 cc e 27 cavalli di potenza. Dei 1000 esemplari del mercato europeo solo 120 arriveranno in Italia al prezzo di 6.000 euro

Royal Enfield Tribute Black è una moto destinata a segnare il segno: sul mercato forse, nella storia del brand certamente, perché segna la chiusura di un’epoca: questa moto, infatti, sarà l’ultima a montare il motore monocilindrico da 500 cc che nell’ultimo decennio ha saputo essere più che un propulsore. Ma non è l’unico motivo per cui ci siamo interessati a lei.

Royal Enfield Tribute Black: le caratteristiche

Il motore monocilindrico da 500 cc è una vera e propria istituzione in casa Royal Enfield e spesso la base di partenza dei progetti più apprezzati della casa motociclistica negli ultimi 10 anni, a tal punto che è stata prodotta una serie limitata, la Royal Enfield Tribute Black appunto, che verrà distribuita in Italia in appena 120 esemplari per celebrare il mitico propulsore 500. Come suggerisce il nome, la Tribute Black si caratterizza per la colorazione nera elegante e perfettamente in linea con lo stile retrò della moto. La livrea, inoltre, è impreziosita da piccoli dettagli oro che ne accentuano l’intensità. Ma non è tutto. Per sottolineare l’esclusività del progetto, ogni Tribute Black è dotata di una targhetta con inciso il numero di serie. La moto si può poi personalizzare ulteriormente con una serie di accessori originali tra cui scegliere, come borse da viaggio in tela con staffe, coppia di specchietti touring, sella e sellino per il passeggero comfort e il tappo dell’olio nero.

Royal Enfield Tribute Black: il prezzo

La Royal Enfield Tribute Black è proposta a un prezzo davvero interessante: 6.000 euro, non male per avere in garage un “pezzo di storia del motociclismo“, come l’ha definita Vinod Dasari, CEO di Royal Enfield. Insomma, c’è da fare in fretta perché dei 1000 esemplari del mercato europeo solo 120 arriveranno in Italia.