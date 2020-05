RS Lambo: un po’ Harley Davidson un po’ Lamborghini

Per completare la RS Lambo Thunderbike ha dovuto realizzare un telaio originale con sospensione pneumatica per abbassare o alzare l'assetto. Il colore è lo stesso Arancio Borealis utilizzato per la Huracan

Una Lamborghini a due rote? Perché no. Almeno questo è quanto hanno pensato in Germania da dover arriva un progetto davvero originale, una custom realizzata su base Harley Davidson Screamin’s Eagle 110 dallo specialista Thunderbike di Hamminkeln e denominata RS Lambo in o maggio alla Casa di Sant’Agata Bolognese.

Harley Davidson e Lamborghini si uniscono nel progetto di Thunderbike

Thunderbike è un’azienda di Hamminkeln specializzata in customizzazione e ora torna alla ribalta delle scene per un progetto davvero unico dal nome RS Lambo. Di cosa si tratta è presto detto: è una nuova moto custodia realizzata su base Harley Davidson Screamin’s Eagle 110 che è un chiaro omaggio a Lamborghini, storico marchio automobilistico di Sant’Agata Bolognese. Grazie al suo design estremo, RS Lambo non passerà per nulla inosservata.

Il progetto Thunderbike ha chiesto un sforzo importante, basti pensare che è stato necessario costruire un telaio originale con sospensione pneumatica per abbassare o alzare l’assetto. Al posteriore trova spazio una maxi ruota con il logo Lamborghini e che si accompagna perfettamente alla verniciatura in Arancio Borealis, lo stesso colore della Huracan.