Salta Intermot 2020, appuntamento a ottobre 2022

Intermot dà appuntamento agli appassionati dal 5 al 9 ottobre 2022 (a fine 2020 ci sarà solo una breve diretta streaming) e anche Eicma pensa alla cancellazione dell'edizione in programma da giovedì 5 a domenica 8 novembre

L’associazione tedesca German Motorcycle Industry Association (IVM), in collaborazione con le aziende leader del settore e Koelnmesse GmbH, ha ufficializzato la sospensione della prossima edizione di Intermot che si sarebbe dovuta svolgere dal 6 all’11 ottobre a Colonia.

Intermot alza bandiera bianca, Eicma ci pensa

Tempi duri per i saloni dedicati alle due e alle quattro ruote. Se com’era logico aspettarsi tutti quelli in programma a cavallo della primavera sono stati cancellati a causa dell’emergenza coronavirus, ora arrivano le prime defezioni in vista dell’autunno. Di poche ore fa, infatti, è l’annuncio da parte della società che organizza Intermot della cancellazione dell’edizione 2020, che era in programma a Colonia dal dal 6 all’11 ottobre 2020. La decisione è stata presa nell’interesse della salute degli espositori e dei visitatori. A differenza delle fiere con orientamento B2B, le manifestazioni aperte al pubblico, come Intermot, attirano decine di migliaia di visitatori privati durante tutti i giorni di fiera, ma lo spazio nei padiglioni e il tempo a disposizione sono limitati.

In occasione di grandi eventi, non è infatti al momento possibile rispettare le norme in vigore emanate dall’Istituto Robert Koch (RKI), dai responsabili politici e dalle autorità pubbliche. Ma non è questa l’unica ragione: l’altra spada di Damocle sulla manifestazione è l’incertezza legata alla presenza dei marchi più importanti del mercato, a oggi più orientati verso il forfait che verso la partecipazione. A fine anno (in data da definire) verrà realizzata comunque una diretta dedicata alla comunità motociclistica mondiale, mentre la prossima edizione reale di Intermot si svolgerà dal 5 al 9 ottobre 2022, sempre a Colonia.

Un duro colpo per il mercato delle due ruote, che si prepara a subire un altro gancio al mento. Pare essere questione di giorni, infatti, l’annuncio della cancellazione anche dell’edizione 2020 di Eicma, la più importante kermesse mondiale del settore, in programma da giovedì 5 a domenica 8 novembre. In piena pandemia sono arrivate le disdette Bmw e Ktm, ora è calato uno strano silenzio che fa solo pensare al peggio.