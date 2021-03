Sanremo: il Festival di Ibrahimovic salvato da un motociclista

Franco, il centauro che ha portato Ibrahimovic a Sanremo: "Lui è stato molto carino, ha detto che mi regalerà una maglia. Mia moglie non ci credeva, ma poi si è convinta, il matrimonio è salvo"

Ha dell’incredibile quanto accaduto ieri sera a Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore del Milan è ospite fisso dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo, ma ieri la sua serata è stata particolarmente movimentata. Era atteso al Teatro Ariston per le 21.30 circa, ma in realtà è potuto salire sul palco solo un paio d’ore dopo a causa di un incidente sull’autostrada.

Ibrahimovic a Sanremo grazie a un motociclista

Quando tutto sembrava compromesso, come raccontato dallo stesso Ibra, è riuscito a farsi dare un passaggio da un motociclista che passava di lì e ha accettato di avere un passeggero certamente d’eccezione. Il centauro, che si chiama Franco, ha raccontato questa strana avventura ai microfoni di Radio Monte Carlo: “ieri c’era un traffico impressionante e allora nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato che fosse proprio lui. Mi accosto al van, l’autista abbassa il finestrino e dice: ‘Ibra chiede se lo porti a Sanremo’. Sì certo ti porto, non c’è problema. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: ‘Sto accompagnando Ibra a Sanremo’ e lei non mi ha creduto“. “Voleva guidare lui, però io gli ho detto ‘No no Ibra, guido io’. Quello che ha detto in televisione è vero: io sono un motociclista della domenica, non avevo mai preso l’autostrada in moto e la fortuna è che siamo andati ad Albenga a prendere l’autostrada verso Sanremo e c’erano pochissime auto e tutto sommato è stata una cosa piuttosto semplice – ha aggiunto -. Ibra è stato carinissimo, è una persona squisita. Mi ha chiesto come potesse ringraziarmi, mi ha detto che mi manderà la maglia. Non sono neanche riuscito a fare una foto perché, quando siamo arrivati, lui era di corsissima, è sceso dalla moto ed è entrato all’Ariston. Mia moglie alla fine mi ha creduto, il matrimonio è salvo“. Franco ora attende la sua meritata maglietta, il minimo per avere salvato la partecipazione di Ibrahimovic (tra l’altro motociclista e amante delle Harley Davidson) a Sanremo.