Scooter più rubati in Italia, ecco quali sono

Numeri in risalita per quanto riguarda le sottrazioni di scooter. I ladri scelgono, nell'ordine, Honda SH, Piaggio Liberty e Aprilia Scarabeo

Brutte notizie sul fronte dei furti. Secondo un’inchiesta firmata LoJack, in Italia, nel 2021, il numero dei furti di moto e scooter è tornato a salire: nel periodo preso in considerazione, le sottrazioni sono state 26.707, in netta risalita rispetto alle 25.273 del 2020, con una media di 73 motoveicoli rubati in più al giorno.

La classifica degli scooter più rubati in Italia

Ma quali sono gli scooter più rubati in Italia? In cima alla classifica c’è uno dei due ruote più venduti di sempre, l’Honda SH: l’anno scorso ne sono stati sottratte 5.196 unità che significa quasi il 20% dei furti totali. Al secondo posto, ma incredibilmente lontano da “collega” giapponese, si piazza il Piaggio Liberty, di cui ne sono stati rubati 1.393 furti, il 5% del totale. Sul gradino più basso del podio di questa poco piacevole classifica c’è un’altro mezzo Made in Italy: l’Aprilia Scarabeo che, nonostante sia uscito di produzione nel 2020, nel 2021 è stato rubato in 1.236 unità (4,63% del totale). Proseguendo la classifica troviamo la regina degli scooter, vale a dire la Vespa: le unità rubate nel 2021 sono state 1.067, circa il 4% del totale.

Alle sue spalle un altro veicolo Made in Piaggio: il Beverly, il ruote alte della casa di Pontedera apprezzato dalla clientela ma anche dai ladri. In una classifica (anche se infelice) riguardante le due ruote non poteva mancare il TMax di Yamaha: nel 2021 ne sono stati rubate 653 unità, circa il 2,5% del totale. Poi si piazzano due esemplari Kymco: l’Agility (509 esemplari, quasi il 2% dei furti totali) e il People che nel 2021 è stato rubato in 482 esemplari, circa l’1,8% del totale. Poi c’è una curiosità: al 19° posto della classifica c’è la mitica Ape con 130 esemplari rubati nel 2021.

Il primato dei furti di motoveicoli spetta alla Campania, dove si concentra la più alta percentuale di sottrazioni con uno scooter su quattro del totale e dove si registra un balzo del 14% rispetto al 2020. La stessa regione ha il il primato per il minor numero di motoveicoli ritrovati: circa 1 su 5 viene restituito al legittimo proprietario, un dato inferiore al 36% della media nazionale. Alle spalle della Campania si trova la regione Lazio, con 4.868 casi totali, mentre alla Sicilia spetta il terzo posto con 3.833 mezzi sottratti. Segue a poca distanza la Lombardia con i suoi 3.355 furti, mentre al quarto e al quinto posto si sono la Toscana (1.620) e la Liguria (1.260).