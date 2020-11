Seat MÓ eScooter 125: la casa spagnola si lancia sulle due ruote green

Seat MÓ eScooter 125 è il primo scooter elettrico della casa spagnola. È dotato di un motore in grado di erogare una potenza massima di 9,5 CV che permettono di raggiungere una velocità massima di 95km/h e garantire un'autonomia di poco inferiore ai 140 km. La batteria si estrae e si può trasportare come un trolley

Se c’è una cosa che i tempi che stiamo vivendo ci stanno insegnando è che ogni tipo di attività ha bisogno di rinnovarsi e che tutto quello che facciamo deve prestare grande attenzione all’ambiente. Forse, proprio cavalcando questi due principi, è nato lo scooter elettrico Seat MÓ eScooter 125.

Seat MÓ eScooter 125: le caratteristiche

Seat MÓ eScooter 125 è il primo scooter a zero emissioni costruito dal brand spagnolo. Il modello è stato presentato un anno fa in occasione dello Smart City Expo World Congress che si è svolto a Barcellona e ora è pronto per fare il suo ingresso nel mercato delle due ruote. Lo scooter ha un motore con una potenza massima di 9,5 CV che permette di passare da 0 a 50 km/h in soli 3,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 95km/h. Con una ricarica si percorrono poco meno di 140 km. La batteria (che può essere utilizzata anche per ricaricare altri dispositivi) è rimovibile e si estrae utilizzando l’apposito maniglia in maniera di poterla trasportare come un trolley e avere la possibilità di ricaricarla con qualsiasi presa di corrente. I tempi di ricarica dichiarati da Seat variano da sei a otto ore.

Sono tre le modalità di guida a disposizione: Eco, per massimizzare l’autonomia della batteria; City, per bilanciare le prestazioni e il consumo della batteria e Sport, per maggiori prestazioni e velocità. Inoltre, è presente l’opzione retromarcia per facilitare le manovre negli spazi stretti. Lo spazio sotto la sella è abbondante e consente di riporre due caschi jet. Grazie al sistema di connettività, lo scooter è sempre collegato al proprio smartphone ed è possibile avere sott’occhio indicazioni utili come ad esempio il parcheggiato e con la chiave digitale condivisibile si può chiedere a un amico di andare a prenderlo per noi.

Seat MÓ eScooter 125: quanto costa

Entro novembre 2020 Seat MÓ eScooter 125 dovrebbe fare la sua comparsa nella concessionarie del gruppo. Il prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi attorno ai 6.250 euro.