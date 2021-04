Segway Apex H2, la moto a idrogeno del futuro

Segway Apex H2 unisce un motore a elettrico a uno a idrogeno (per una potenza complessiva di 80 CV). Quando questo finisce basterà sostituire la bombola. La casa dichiara che con un grammo di idrogeno sarà possibile percorrere un chilometro

Per adesso è solamente una concept, ma la Segway Apex H2 potrebbe rappresentare un progetto per il futuro con una caratteristica davvero speciale: essere la prima moto ibrida alimentata a idrogeno.

Segway Apex H2: le caratteristiche

Mobilità ormai fa rima con green e così anche il mondo delle due ruote cerca nuovi modi per adeguarsi a questo concetto. Se le moto elettriche stanno provando a ritagliarsi uno spazio nel mercato (non senza difficoltà, è bene ricordarlo), alcune case costruttrici stanno guardando anche a sistemi alternativi. Segway, da poco passata nelle mani del colosso Xiaomi, ha presentato la concept Apex H2, evoluzione del modello presentato nel 2019, che introduce l’alimentazione a idrogeno. Questo modello sarà di fatto un ibrido, visto che il motore a idrogeno lavorerà insieme a uno elettrico: questa combinazione porterà ad avere una potenza di circa 80 CV e permetterà di raggiungere una velocità massima di 150 km/h, scattando da 0 a 100 km/h in quattro secondi.

I vantaggi di questa scelta, oltre dal punto di vista dell’ambiente, sono evidenti anche per quanto riguarda l’utilizzo quotidiano. La moto, infatti, non dovrà essere ricaricata tramite cavo, ma basterà cambiare la bombola di idrogeno quando questo sarà terminato. L’azienda ha dichiarato che con un grammo di idrogeno sarà possibile percorrere un chilometro.

Segway Apex H2: prezzo e consegne

Segway Apex H2 è già ordinabile online (fino a fine aprile) al prezzo di circa 10.000 euro, ma per averla dovrete avere una discreta pazienza, visto che le consegne dovrebbero iniziare non prima del 2023. Attenzione: il progetto partirà ufficialmente al raggiungimento delle 99 prenotazioni.