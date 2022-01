Sì alle moto 125 in autostrada, ma a patto che siano elettriche

L'autorità permetterà la guida in autostrada solo di veicoli elettrici con potenza uguale o superiore a 11 kW e un rapporto potenza/peso fino a 0,1 kW/Kg purché siano a zero emissioni

Il 2022 segna una parziale rivoluzione nel settore della mobilità a due ruote: il Governo, infatti, ha dato il via libera alla circolazione delle moto 125 (guidate anche da 16enni) in autostrada, purché questa siano elettriche.

In moto in autostrada a 16 anni: cosa dice la legge

Da diverso tempo circolava la voce della possibilità di vedere anche sulla rete autostradale le moto con una cilindrata pari a 125 CC. Il legislatore ha voluto fare chiarezza e attraverso la circolare 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 del 28/12/2021 del Ministero dell’Interno sono arrivate le doverosi spiegazioni. Nel dettaglio, l’autorità permetterà la guida in autostrada solo di veicoli elettrici con potenza uguale o superiore a 11 kW e un rapporto potenza/peso fino a 0,1 kW/Kg.

Questo significa che potranno circolare anche liberamente i possessori di patente A2 ma anche A1 e B, visto che il codice della strada consente loro di guidare veicoli proprio fino a 11 kW. “La modifica normativa consente, implicitamente, la circolazione sulle strade suindicate anche ai titolari di patente di categoria A1 (quindi anche i sedicenni) che guidano un veicolo con potenza uguale a 11 kW“, si legge nella circolare. La decisione ha sollevato qualche polemica ma indubbiamente potrebbe rappresentare una spinta per il segmento delle moto elettriche con case produttrici come Zero ed Energica, solo per fare due nomi, che potrebbero vedere incrementare i numeri. Quindi, non resta che aspettare e vedere come reagirà il mercato.