Sinnis presenta la piccola adventure Terrain 125

Sinnis Terrain 125 è dotata di un motore monocilindrico 4 valvole in grado di erogare una potenza massima di 12,7 CV e una coppia massima di 10.5 Nm. Il serbatoio ha una capienza di 14 litri e le tre borse (quella centrale è optional) una portata complessiva di oltre 66 litri

Giovani centauri appassionati di moto adventure, questo articolo riguarda voi. Avete la passione per i lunghi viaggi sulle due ruote ma età e budget non vi permettono di fare sogni troppo in grande? Sinnis vi viene incontro con la Terrain 125.

Sinnis Terrain 125: le caratteristiche

Nei mesi scorsi, la casa inglese Sinnis aveva presentato la Terrain 380, moto adventure medio piccola frutto di idee provenienti d’oltre Manica e manovalanza orientale. Il progetto si è ampliato e ora il brand ha annunciato l’uscita della sorellina minore Sinnis Terrain 125. La “piccolina” ha un motore monocilindrico 4 valvole in grado di erogare una potenza massima di 12,7 CV a 9500 giri e una coppia massima di 10.5 Nm a 7500 giri che lavora in abbinata a un cambio a sei rapporti studiato per garantire massima vivacità al propulsore ai bassi regimi e la possibilità di avere un po’ di spunto agli alti. La velocità di punta è di circa 90 Km/h. L’aspetto sembra fatto apposta per attirare proprio quei motociclisti appassionati di viaggi. La sella posta a 78 centimetri da terra la rende comoda e sicura anche per rider non altissimi.

La strumentazione è mista con una parte analogico e una digitale. Tra le “chicche” possiamo citare la porta USB per la ricarica del proprio smartphone o l’alimentazione di un navigatore. Il serbatoio ha una capienza di 14 litri mentre il peso dichiarato dalla casa è di 149 kg. In linea con la sua natura le tre borse per garantisco una capienza complessiva di oltre 66 litri, la la alice centrale è offerta come optional. I prodotto marchiati Sinnis, attualmente, vengono distribuiti, oltre che nel Regno Unito, anche a Malta, i Portogallo e in Slovacchia e Malta. La Terrain 125 dovrebbe costare più o meno 3.400 euro, ma per ora non è prevista una sua commercializzazione nel nostro paese.