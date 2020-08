Sinnis Terrain T380, l’adventure low cost made in England

La Sinnis Terrain T380 monta un motore bicilindrico parallelo capace di erogare una potenza massima di 37 CV. La dotazione prevede strumentazione Tft, fari a LED, sensori per la pressione degli pneumatici e un da kit da viaggio. Interessante il prezzo, sotto i 5.000 euro

L’abbiamo scritto a più riprese su queste pagine e l’articolo di oggi ci permette di ribadito: questo è il momento delle moto da enduro e adventure. Non importa da dove arrivino i progetti e quanto siano originali: tutte le case stanno puntando forte su questo segmento e Sinnis, brand britannico low cost, non fa eccezione con la sua Terrain T380.

Sinnis Terrain T380: le caratteristiche

Adventure che passione, ma prima di mettersi alla guida dei modelli più potenti e costosi oggi sul mercato, si potrebbe pensare di fare un po’ di pratica con una moto compatta e dal prezzo decisamente alla portata. Sì, ma di che modello si tratta, vi starete chiedendo. Della Sinnis Terrain T380. Sinnis è una piccola azienda inglese, nata a Brighton nel 2005, specializzata nella produzione di moto adventure di piccola cilindrata. Dopo la Terrain 125, il prossimo autunno arriverà la T380. Questa moto è dotata di un motore bicilindrico parallelo capace di erogare una potenza massima di 37 CV e una coppia massima di 35 Nm inserito in un telaio a traliccio in acciaio. Il peso si attesa sui 200 chilogrammi, mentre il serbatoio, con una capienza di 18 litri, garantisce un’autonomia dichiarata di 500 km. Interessante la dotazione che prevede strumentazione Tft, fari a LED, sensori per la pressione degli pneumatici e un da kit da viaggio che comprende borse e sella ribassata a 790 mm.

Sinnis Terrain T380: quanto costa

Insomma, questa Sinnis Terrain T380 sembra essere la moto ideale per fare pratica e il prezzo è un fattore determinate. Costa, infatti, circa 4.900 euro euro (meno di molti scooter sul mercato). Si può preordinare dal sito ufficiale della casa versando una caparra di poco superiore ai 100 euro.