Sixs festeggia 10 anni: arrivano nuovo logo e nuovo simbolo

Sixs però ha deciso di festeggiare il suo decimo anno di vita con un novità che sarà presentata il prossimo 1 luglio, un prodotto celebrativo, un’autentica sorpresa che racchiuderà in sé il meglio della tecnologia del brand

Il decimo compleanno di un’azienda è da festeggiare in maniera speciale e per celebrare al meglio questa ricorrenza, Sixs si è regalata un logo e un simbolo entrambi nuovi, in attesa della festa che scatterà tra due settimane con una sorpresa davvero speciale.

Per Sixs un logo e un simbolo rinnovati

Sixs, acronimo di Soluzioni Innovative x lo Sport, giunge a un traguardo importante, dieci anni dalla sua nascita, dieci anni di attività che l’hanno portata a essere una delle più importanti realtà nel mondo dei capi tecnici dedicati allo sport. Nato nel 2009, il brand è cresciuto moltissimo allargando la propria esperienza e la propria offerta a una grande diversità di capi, ma restando sempre fedele ai propri principi quali l’innovazione, il progresso e la qualità.

Per festeggiare i 10 anni divina sono arrivati un logo e un simbolo rinnovati. Nonostante il passare degli anni Sixs si propone con la stessa voglia di rinnovarsi e di evolversi e per questo anche il logo cambia per diventare più moderno e più dinamico Una nuova veste e un nuovo payoff che racconta la nostra storia e la nostra evoluzione ma soprattutto un nuovo simbolo, un nuovo segno grafico, che da oggi rappresenterà SIXS attraverso una immagine composta da quattro triangoli in sequenza, una immagine che esprime dinamicità, movimento, velocità, temi che riassumono in pieno lo spirito di Sixs e la sua totale vocazione per lo sport. Ma le novità non sono finite qui: per festeggiare i suoi 10 anni di attività, Sixs presenterà l’1 luglio un prodotto celebrativo, un’autentica sorpresa che racchiuderà in sé il meglio della tecnologia Sixs. Il conto alla rovescia è iniziato…