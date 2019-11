SR/F 2020 e DSR Black Forest Edition: la proposta di Zero Motorcycles a EICMA 2019

"Il 2019 è stato un anno storico per noi, principalmente grazie al successo globale della SR / F. Torniamo all'EICMA con più entusiasmo che mai", ha dichiarato Umberto Uccelli, Amministratore delegato di Zero Motorcycles EMEA

Zero Motorcycles, azienda americana premium per il mercato delle moto elettriche, si presenta in EICMA con due grande novità, la Zero SR/F 2020 e la Zero DSR Black Forest Edition, modello recentemente reintrodotto.

Le due facce di Zero Motorcycles a EICMA 2019

“Il 2019 è stato un anno storico per noi, principalmente grazie al successo globale della SR / F. Torniamo all’EICMA con più entusiasmo che mai – ha dichiarato Umberto Uccelli, Amministratore delegato di Zero Motorcycles EMEA – Poiché la nostra forza fondamentale deriva dalla determinazione dei nostri partner a vendere le nostre motociclette, coglieremo questa opportunità presso EICMA per cercare di espandere ulteriormente la nostra rete di rivenditori in tutta Europa“. Il 2019 è stato davvero un anno storico per Zero Motorcycles. I 13 anni di esperienza e conoscenza del mercato dell’elettrico hanno permesso al brand californiano di distinguersi dai suoi concorrenti ed è ora ufficialmente riconosciuto dai massimi media motociclistici europei e americani. Per potenziare la categoria Dual Sport, in forte crescita, l’azienda ha reintrodotto la popolare moto DSR Black Forest Edition votata all’avventura, nella nuovissima versione globale per il 2020. L’intera gamma di modelli 2020 è stata rinnovata per colori, grafica, potenza e precisione dei sistemi operativi Cypher II e Cypher III.

A completamento dei potenti sistemi operativi Cypher, ogni moto Zero 2020 dispone della Next Gen App aggiornata, che consente un facile accesso a modalità di guida personalizzate della moto, stato di carica, aggiornamenti e diagnostica. “Sulla spinta dell’aumento del numero di stazioni di ricarica rapida negli Stati Uniti e in Europa rispetto all’anno scorso, guidare veicoli elettrici è ora più accessibile che mai. La linea 2020 ispirerà i piloti a lanciarsi in nuove avventure“, ha detto il CEO Sam Paschel.