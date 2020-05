SRK 600: la nuova media a quattro cilindri di Benelli

La Benelli SRK 600 monterà un motore a quattro cilindri omologato Euro5 con una potenza che dovrebbe essere poco superiore agli 82 CV della BN 600. C'è molta attesa per la data del presentazione

È più che mai viva Benelli che, dopo l’annuncio dell’uscita della 752 S, potrebbe presto lanciare una nuova media che sarà l’erede della BN 600. In rete circolano le prime foto e la curiosità sta contagiando gli appassionati.

Benelli SRK 600: le caratteristiche

La nuova nata del brand pesarese, si chiamerà Benelli SRK 600 e andrà ad arricchire un segmento in continua espansione come quello della naked di media cilindrata. La moto doveva essere inizialmente presentata a Eicma, ma su di lei è arrivata un’aurea di mistero che ora, grazie alle prime foto spie disponibili in rete, sembra diradarsi. La SRK 600, che sarà prodotta negli stabilimenti di Qianjiang, è dotata di un telaio a telaio a traliccio, monoammortizzatore spostato sul lato destro e motore a quattro cilindri omologato Euro5 con una potenza che dovrebbe essere poco superiore agli 82 CV della BN 600.

Tra le altre caratteristiche della moto sottolineiamo il display TFT a colori e il sistema di avviamento keyless. La sua presentazione era in programma per il mese di maggio, ma il coronaviris ha stravolto i piani. Speriamo non ci sia molto da aspettare per vederla e per provarla.