Stylmartin, tradizione e innovazione made in Italy – intervista

Abbiamo intervistato Luisa Visentin, responsabile marketing e commerciale e Stefano Favaron, general manager per scoprire questo marchio tutto tricolore che per questo 2020 ha preparato una collezione che unisce tecnicità e stile

Qualità e design italiano, zero compromessi e prezzi in grado di soddisfare le esigenze più disparate. Stylmartin affronta con questi principi la lotta nel settore delle calzature da moto. Noi abbiamo intervistato la responsabile marketing e commerciale, Luisa Visentin, e il general manager, Stefano Favaron, per scoprire questo marchio (quasi) tutto tricolore.

Per Stylmartin un 2020 pieno di novità

Stylmartin è un marchio 100% made in Italy per quanto riguarda progettazione e materiali. La produzione avviene in due siti di proprietà, uno in Slovacchia, creato 22 anni fa con e 100 persone coinvolte, e uno in Bosnia con ben 300 dipendenti. “Con la nuova collezione abbiamo voluto abbracciare un target trasversale, puntando sui motociclisti più giovani ma anche su coloro che vogliano indossare una calzatura di qualità e frutto di 50 anni di esperienza – ci racconta Luisa Visentin -. Oggi Stylmartin è espressione di grande esperienza e contaminazioni. Produce calzature e stivali tecnici da moto ma con un occhio di riguardo al mondo del fashion, questo perché il nostro marchio è nato nel distretto della calzatura e dello sportwear, vivendo con passione questi settori. Curiamo nei dettagli tutti gli aspetti legati alla qualità delle nostre calzature”.

Stylmartin è legato anche ad alcuni nomi storici del mondo delle competizioni come Kocinski, Nieto e Parker: “Portiamo avanti con fierezza la nostra tradizione, ma guardando al futuro – aggiunge Stefano Favaron -. Il modello Continental, ad esempio, si ispira ai modelli del passato nell’offroad. Siamo stati i primi a presentare questo tipo di calzatura, cinque anni fa, e altri brand hanno seguito questo trend. Nell’ultima collezione, la scommessa è stata quella di creare dei modelli che se messi in vetrina non sfigurassero con quelli casual. A EICMA abbiamo 11 nuovi modelli declinati in 17 varianti colori, aumentando i modelli urban e dando maggiore attenzione al mondo femminile. Audax della linea Sport You è un prodotto legato al mondo dell’automotive degli anni Ottanta e rappresenta mille gusti, temi e tendenze, unendo così stili diversi ma compatibili, con una suola running e una tomaia anni Ottanta. Racconta un vissuto in chiave moderna. Non è facile mettere insieme così tanti stili del passato guardando al futuro, ma pensiamo di esserci riusciti”.

“Stylmartin dopo avere superato gli anni della crisi deve crescere. Nelle ultime quattro stagioni siamo arrivati in 30 paesi, siamo stati conosciuti e confermati, quindi le prospettive sono di crescita nel mondo della moto e fuori – conclude Luisa Visentin -. Le caratteristiche del nostro marchio sono la ricerca della qualità in tutte le sue accezioni, quindi nei progetti e nella ricerca dei materiali. Coinvolgiamo i fornitori per trovare i materiali che più soddisfino la nostra idea, cercando di avere il maggior controllo e la maggior qualità possibile pur garantendo un prezzo appetibile e secondo noi corretto”.