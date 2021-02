Sunra: un altro colosso cinese degli scooter elettrici all’assalto del mercato italiano

Sunra è un brand quasi sconosciuto da noi, ma in Cina è un colosso. Ora punta a lanciare otto modelli (cinque scooter e tre monopattini) entro la fine del 2021 e arricchire la rete di distribuzione con 100 rivenditori per contrastare marchi come Niu e Askoll

Si gioca sul campo degli scooter elettrici (talvolta anche delle moto e dei monopattini a zero emissioni) la lotta tra i colossi orientali intenzionati a ritagliarsi un spazio anche nel mercato orientale. Che sia alle nostre latitudini che queste mega aziende riservino le maggiori attenzioni è risaputo e negli ultimi anni c’è stata una vera impennata nella curva dell’interesse.

Il progetto Sunra: otto modelli in 12 mesi

Sunra non vuole essere da meno e dopo avere messo poco più di un piede in Italia (l’azienda ha una sede a Cosenza e due magazzini, uno a Bologna e l’altro a Napoli), ha intenzione di investire pesantemente per ritagliarsi una fetta importante del mercato nostrano. Il brand ha, infatti, annunciato che entro la fine del 2021 verranno inseriti in catalogo complessivamente otto modelli divisi in cinque scooter e tre monopattini, tutti rigorosamente elettrici, che potranno essere acquistati presso oltre 100 rivenditori sparsi su tutto il territorio italiano. Se da noi è un marchio pressoché sconosciuto, in Cina Sunra è una vera e propria autorità, in quanto produttrice non solo di scooter, ma anche auto a zero emissioni e perfino colonnine di ricarica (da qui le collaborazioni con Bosch e Tesla).

I modelli che faranno da apripista per il mercato italiano, dove Niu e Askoll hanno già un certo peso, saranno X7 (monopattino elettrico) e Robo-S, lo scooter elettrico con motore da 3.000 W integrato nella ruota posteriore e due batterie agli ioni di litio posizionate sotto al poggiapiedi, capace di toccare gli 80 km/h di velocità massima. Sunra conta di lanciare un nuovo modello ogni due mesi: i prossimi in uscita dovrebbero essere uno scooter dedicato al delivery, un paio di cinquantini, un altro modello paragonabile a un 125 e due monopattini. Come reagirà il mercato italiano? Non ci resta che aspettare e valutare.