Super Soco Cux lancia lo scooter elettrico con livrea Ducati

Super Soco Cux Ducati Corse Limited Edition è dotato di un motore-ruota è di Bosch, con 1,3 kW e 2,8 kW di picco. La batteria a ioni di litio consente un'autonomia di 70 chilometri e una velocità massima limitata di 45 km/h

Non vi farà provare le emozioni di guidare una supersportiva, ma almeno potrete dire con orgoglio di girare per la città senza inquinare e con tanto stile. Di cosa stiamo parlando? Del nuovo Super Soco Cux con livrea Ducati. La collaborazione tra i due brand era stata annunciata lo scorso anno in occasione del World Ducati Week e ora arriva il primo progetto concreto, il Super Soco Cux Ducati Corse Limited Edition, uno scooter full electric completamente decorato come i bolidi di Borgo Panigale.

Super Soco Cux Ducati Corse Limited Edition: rosso è bello

Super Soco Cux Ducati Corse Limited Edition altro non è che una costola del Cux già in produzione, ma con l’esclusiva livrea del team Ducati Corse. Un decoro che sicuramente non vi farà passare inosservate nei vostri zig zag cittadini e che pagherete solamente 100 euro in più rispetto alla versione standard (2.990 euro franco concessionario). L’accordo per la realizzazione del modello è stato ufficializzato nei giorni scorsi presso l’Auditorium Ducati a Borgo Panigale. Parlando dei dettagli costruttivi, il Cux (dal peso piuma di appena 77 kg) è dotato di un motore-ruota è di Bosch, con 1,3 kW e 2,8 kW di picco.

La batteria a ioni di litio da 1,8 kWh, sistemata nel sottosella, si ricarica in sette ore (optional è disponibile il sistema di ricarica veloce in 3,5 ore) e consente un’autonomia di 70 chilometri (che può arrivare a quasi 100 sfruttando l etre modalità di guida) e una velocità massima – limitata dal Codice della Strada – di 45 km/h. Super Soco Cux in livrea Ducatiha anche il cruscotto digitale, la presa usb e il sistema di avviamento keyless. Lo scooter è realizzato con un telaio monoculla sdoppiata in tubi d’acciaio, entrambe le ruote sono da 12 pollici e montano pneumatici 90/90. Le prenotazioni per questo piccolo scooter elettrico sono già aperte e le prime consegne dovrebbero arrivare a partire da fine giugno.