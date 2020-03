Ecco lo scooter elettrico Ducati: è il Super Soco CUx Special Edition

I primi esemplari dello Scooter Elettrico Ducati, il Super Soco CUx Special Edition Ducati sono stati consegnati in Italia al nuovo dealer Garage51 Store di Cesena e sono in vendita ad un prezzo di 2.990 euro

Leggero, agile, elettrico e con una bellissima livrea rosso fiammante: stiamo sparlando del Super Soco CUx Special Edition Ducati che, finalmente, è disponibile per il mercato italiano a un prezzo molto interessante.

Super Soco CUx Special Edition Ducati: le caratteristiche

Super Soco CUx Special Edition Ducati altro non è che una costola del Cux già in produzione, ma con l’esclusiva livrea del team Ducati Corse. Un decoro che sicuramente non vi farà passare inosservate nei vostri zig zag cittadini e che pagherete solamente 100 euro in più rispetto alla versione standard (2.990 euro franco concessionario).

La batteria a ioni di litio da 1,8 kWh, che sfrutta la stessa tecnologia usata sulla Tesla Model S, è sistemata nel sottosella e si ricarica in sette ore (optional è disponibile il sistema di ricarica veloce in 3,5 ore) e consente un’autonomia di 75 chilometri (che può arrivare a quasi 100 sfruttando le tre modalità di guida) e una velocità massima – limitata dal Codice della Strada – di 45 km/h. Super Soco Cux in livrea Ducatiha anche il cruscotto digitale, la presa usb e il sistema di avviamento keyless. Lo scooter è realizzato con un telaio monoculla sdoppiata in tubi d’acciaio, entrambe le ruote sono da 12 pollici e montano pneumatici 90/90.

Super Soco CUx Special Edition Ducati: il prezzo

I primi esemplari del Super Soco CUx Special Edition Ducati sono stati consegnati in Italia al nuovo dealer Garage51 Store di Cesena e sono in vendita ad un prezzo di 2.990 euro.