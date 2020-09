Suzuki GSX-R1000R: versione speciale per festeggiare il 100° anniversario del marchio

Suzuki GSX-R1000R Anniversary utilizza il sistema di fasatura variabile delle valvole SR-sviluppato nei gran premi per incrementare la coppia e la potenza. La dotazione di serie comprende controllo elettronico della trazione regolabile su 10 livelli, il quickshifter bidirezionale con auto-blipper, il launch control e l’ABS con funzione cornering

Suzuki ha presentato una GSX-R1000R con una livrea speciale dedicata al 100° anniversario del brand e che sarà in vendita a partire da ottobre. Questa iconica supersportiva propone la stessa colorazione d’ispirazione retro utilizzata dalle GSX-RR del Team Ecstar nel Campionato del Mondo della MotoGP, con il tradizionale abbinamento del blu e dell’argento ardesia che rende omaggio alle prime Suzuki da Gran Premio degli Anni 60.

Suzuki GSX-R1000R Anniversary: le caratteristiche

Suzuki vanta una lunga tradizione nel mondo delle supersportive e GSX-R1000R ne è una delle migliori espressioni con tanti elementi con la versione MotoGP.. La GSX-R1000R utilizza il sistema di fasatura variabile delle valvole SR-VVT (Suzuki Racing-Variable Valve Timing) sviluppato nei gran premi per incrementare la coppia e la potenza massime che sono apri a 118 Nm e 202 cv. Questa tecnologia migliora il rendimento ai regimi più elevati, senza sacrificare il tiro ai medi e ai bassi. A livello ciclistico spiccano una forcella Showa BFF, che assicura un’eccezionale scorrevolezza, una piastra superiore alleggerita e l’adozione di un’asola nel telaio che permette di variare la posizione del pivot per una messa a punto dell’assetto precisa e personalizzata, in accordo con i regolamenti sportivi internazionali. La dotazione di serie della GSX-R1000R comprende un pacchetto completo di dispositivi elettronici di ultima generazione che include quindi di serie il controllo elettronico della trazione regolabile su 10 livelli, il quickshifter bidirezionale con auto-blipper, il launch control e l’ABS con funzione cornering, che regola il suo intervento in funzione dell’angolo di piega.

“La gamma GSX-R e la versione 1000 in particolare, è da tempo la portabandiera delle supersportive, con una storia gloriosa scritta sulle strade e sulle piste di tutto il mondo. Dotare un modello così iconico di una livrea racing ispirata al passato è il modo migliore per celebrare i 100 anni di Suzuki“, ha detto Tomoki Taniguchi, Vice Presidente di Suzuki Italia e Responsabile della Divisione Moto commenta così il lancio della GSX-R1000R Anniversary.