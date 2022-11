Suzuki Hayabusa: ecco la GP Edition per gli appassionati del Motomondiale

La nuova Suzuki Hayabusa GP Edition riprende i colori utilizzati dal team Ecstar in MotoGP: ecco tutti i dettagli della sua scheda tecnica

Cosa succede quando il mondo delle corse incontra quello delle moto stradali? La risposta è semplice: nascono serie speciali come la recentissima Suzuki Hayabusa GP Edition, la cui livrea riprende i colori utilizzati sulle GSX-RR del team Ecstar MotoGP portate in pista da Alex Rins e Joan Mir. Le tonalità che saranno disponibili per gli appassionati prevedono elementi in Rosso/Giallo Pista su una base in blu e argento, a cui si affiancano alcuni optional davvero interessanti che rendono la dotazione di serie ancora più ricca e raffinata.

A livello tecnico, infatti, il motore quattro cilindri in linea da 1.340cc per 190 cavalli e 150 Nm di coppia è supportato dall’impianto di scarico a doppio terminale in titanio dell’Akrapovic, il quale aiuta a rendere il sound ancora più esaltante quando si comincia a raggiungere la velocità massima (auto-limitata) di 299 km/h. Confermato, invece, il resto del pacchetto che prevede, tra le altre cose, una suite elettronica di prima classe con traction control, launch control, anti-impennata, quick-shifter e ABS disponibile anche in curva. Il prezzo di lancio? A partire da 23.690 Euro (+4.000 rispetto al modello di base).