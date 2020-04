Suzuki Katana Brand New Jack by Icon: un po’ moto un po’ manga

Icon firma la Suzuki Katana Brand New Jack, una moto ispirata ai mecha, i fumetti giapponesi anni Ottanta che hanno conquistato il mondo. Tante le soluzioni originali per una due rote davvero "special"

Un po’ moto un po’ manga: è la Suzuki Katana Brand New Jack disegnata da Icon, brand americano specializzato nella produzione di abbigliamento tecnico e caschi, che vi proponiamo oggi e che tra ispirazione a Gundam, uno dei tanti fumetti anni Ottanta con un robot come protagonista.

Suzuki Katana Brand New Jack by Icon: le caratteristiche

Icon, brand americano specializzato nella produzione di abbigliamento tecnico e caschi, ha reso “special” in tutti i sensi la Suzuki Katana Brand New Jack che, ora, acquista una veste grafica tutta nuova e ispirata al mondo dei robot o per meglio dire i mecha, i protagonisti delle migliori serie dei fumettisti giapponesi che negli anni sono diventati dei veri e propri cult. Questa Katana, però, non è stata ritoccata sono nel look. La forcella standard è stata sostituta con una appartenente a una Kawasaki ZX-10 firmata Nitron, come il nuovo monoammortizzatore posteriore con serbatoio esterno. Anche il manubrio è stato sostituito: al posto di quello originale, ne troviamo uno Driven Racing, con comandi idaulici Magura.

Per l’impianto frenante è stato scelto un impianto EBC, mentre i cerchi forgiati di Galespeed. L’impianto di scarico è LeoVince e altro non è che un adattamento di uno scarico per Yamaha MT-07 realizzato ad ho per andare su una Katana. Il serbatoio presenta un doppio tappo per il rifornimento, un chiaro richiamo al mondo dell’endurance, grande passione di Kurt Walter, design director di Icon. La carena frontale si arricchisce di una coppia di ali dall’apporto aerodinamico discutibile, ma perfettamente in linea con lo stile complessivo del progetto.