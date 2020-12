Suzuki: le novità 2021 per V-Strom 650 e 650 XT

Il bicilindrico a V della Suzuki V-Strom 650 e 650 XT ha ottenuto l'omologazione Euro 5. Ricca la dotazione di serie che comprende ABS, Suzuki Easy Start System, Low RPM Assist, Traction Control regolabile su due livelli. Molto interessante il prezzo

Il 2021 è alle porte e ormai tutte le case stanno presentando le novità per l’anno che verrà. Tra questi non poteva mancare Suzuki che ha deciso di un nuovo tocco alla best-seller di casa, vale a dire la V-Strom 650.

Suzuki V-Strom 650 e 650 XT: nel 2021 arriva il motore Euro5

V-Strom 650 è stata la moto firmata Suzuki più venduta nel 2020 per quella trasversalità di utilizzo che l’ha resa il mezzo ideale per gli amanti del turismo a lungo raggio ma anche per chi sceglie le due ruote per gli spostamenti quotidiani. Con il modello 2021 Suzuki V-Strom 650 alza ancora il livello. La principale novità riguarda il motore: il bicilindrico a V di Hamamatsu, capace di erogare una potenza massima è di 71 cv a 8.000 giri e una coppia massima è di 62 Nm a 6.500 giri, ora è anche omologato Euro 5. Il propulsore si conferma pronto fin dai bassi regimi e parco nei consumi grazie alle tecnologie Dual Spark e Suzuki Dual Throttle Valve, oltre che alla presenza di iniettori a dieci fori, capaci di vaporizzare in modo ottimale il carburante. La casa dichiara valori che si attestano in soli 4 l/100 km. Il motore è inserito in un leggero e robusto telaio a doppia trave di alluminio, lo stesso materiale in cui è realizzato il forcellone.

A livello estetico entrano in catalogo colorazioni e grafiche inedite che accentuano le differenze tra versione standard e allestimento sportivo XT. La prima può essere ordinata nelle livree bianco, grigio o rosso ed è dotata di cerchi in lega neri. La versione XT è proposta nei colori giallo e bianco con cerchi dorati, mentre per la colorazione grigia sono previsti cerchi a raggi di colore blu. Ricca la dotazione di entrambe le versioni che comprende ABS, Suzuki Easy Start System, Low RPM Assist, Traction Control regolabile su due livelli e all’occorrenza disattivabile. Suzuki V-STROM 650 e 650 XT MY2021 sono in vendita a un prezzo rispettivamente 8.590 e 9.090 euro franco concessionario. Chi sceglierà uno di questi modelli entro la fine dell’anno, potrà avere il Kit touring (composto da valigie laterali con il relativo kit di fissaggio, una borsa da serbatoio ad aggancio rapido, il cavalletto centrale, le barre paramotore e il cupolino maggiorato) dal valore complessivo di oltre 2.000 euro compreso nel prezzo.