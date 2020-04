Suzuki: posticipate le scadenze per garanzie, tagliandi e richiami

La Casa di Hamamatsu ha deciso di posticipare i termini di garanzie scadute, manutenzioni programmate e campagne di aggiornamento. Chi ha scelto una moto Suzuki potrà quindi affrontare la situazione in corso con maggiore serenità, senza la preoccupazione che l’impossibilità di rispettare con puntualità certe scadenze

In questo momento in cui l’emergenza Covid-19 costringe la popolazione a restare a casa, Suzuki ha messo a punto un piano di iniziative post-vendita che permetteranno ai clienti di superare il lockdown in corso senza disagi o svantaggi. La Casa di Hamamatsu ha deciso di posticipare i termini di garanzie scadute, manutenzioni programmate e campagne di aggiornamento. Chi ha scelto una moto Suzuki potrà quindi affrontare la situazione in corso con maggiore serenità, senza la preoccupazione che l’impossibilità di rispettare con puntualità certe scadenze contrattuali possa in qualche modo causargli problemi.

Suzuki: il lockdown non ferma i servizi per i clienti

Suzuki ha deciso di riconoscere un ulteriore periodo di validità a tutte le garanzie scadute o in scadenza durante il periodo di limitazioni. Tutti i clienti che dovessero aver maturato negli ultimi tempi dubbi sul corretto funzionamento di una moto o di uno scooter la cui garanzia si è estinta nel periodo delle limitazioni non devono preoccuparsi. Quando si tornerà a poter circolare liberamente, in questo lasso di tempo la rete dei concessionari e delle Officine autorizzate sarà a disposizione per fare le verifiche del caso e per risolvere il possibile inconveniente senza alcun onere a carico del cliente. Tutti i proprietari di moto e scooter Suzuki hanno poi l’opportunità di posticipare l’eventuale manutenzione programmata nella fase di blocco della mobilità senza che il ritardo nell’effettuazione del tagliando comprometta la validità della garanzia ufficiale. Sarà sufficiente compiere gli interventi in officina nel mese successivo alla ripresa della normale attività per non far decadere le coperture. In questo modo anche chi ora non ha la possibilità di spostarsi potrà comunque rimediare in tutta tranquillità un secondo momento, senza perdere alcun diritto futuro, con una tutela anche del valore residuo del mezzo.

Ma non è tutto. La rete Suzuki ha aderito alla campagna #suzukiportechiusetelefoniaperti e molte strutture possono essere contattate anche durante questa delicata fase di lockdown. Per fornire al pubblico un nuovo modo per interfacciarsi con il mondo Suzuki, molti concessionari e officine motorizzate hanno deciso di mettere a disposizione degli utenti un numero di cellulare che può essere utilizzato tramite WhatsApp. Chi volesse saltare subito in sella a una Suzuki non appena il Paese tornerà alla normalità può inoltre approfittare in questo periodo del programma Suzuki Smart Buy. Si tratta di un sistema di prenotazione online semplice e conveniente, che sfrutta l’esperienza di Suzuki nel collocamento online di numerose Limited Web Edition. Grazie ad esso, a qualsiasi ora del giorno i clienti possono collegarsi in tutta tranquillità alla piattaforma dedicata all’e-commerce Suzuki e prenotare la loro prossima moto o il loro prossimo scooter, senza doversi muovere da casa e a condizioni chiare, sicure e quanto mai vantaggiose.