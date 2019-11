Suzuki presenta a EICMA la nuova V-STROM 1050

La Suzuki V-STROM 1050, la nuova top di gamma delle Sports Adventure Tourer. La gamma V-STROM 1050 si presenta in due versioni, standard e XT, con un look ispirato alle gare africane del passato, nuovi dispositivi elettronici e una ricca dotazione di accessori

Suzuki presenta in anteprima mondiale a EICMA 2019 la V-STROM 1050, la nuova top di gamma delle Sports Adventure Tourer. La gamma V-STROM 1050 si presenta in due versioni, standard e XT, con un look ispirato alle gare africane del passato, nuovi dispositivi elettronici e una ricca dotazione di accessori.

Suzuki V-STROM 1050: com’è fatta

Suzuki è ancora una volta grande protagonista di EICMA e quest’anno l’ha fatto presentando in anteprima mondiale la nuova V-STROM 1050. Questa moto, proposta in due allestimenti, standard e XT, irrompe nella categoria delle Sports Adventure Tourer con uno stile iconico e un impareggiabile equilibrio tra prestazioni e fruibilità. La V-STROM 1050 è la sintesi del processo evolutivo della leggendaria stirpe delle V-STROM, che dal 2002 solca le strade di tutto il mondo accompagnando i motociclisti negli spostamenti quotidiani come nei viaggi più avventurosi e garantendo loro un piacere di guida e un’affidabilità ormai proverbiali. Gli interventi sulla meccanica fanno salire la potenza massima a 107,4 cv, senza far lievitare i consumi e nel rispetto dei severi limiti della normativa Euro 5. Attraverso il Suzuki Drive Mode Selector il pilota può scegliere tre diverse mappature che rendono più pronta o più dolce la risposta del motore all’acceleratore ride-by-wire. Se la linea s’ispira al passato, con il tipico becco Suzuki che si staglia in avanti richiamando la DR-Z delle gare desertiche e la DR-BIG pioniera tra le maxi enduro stradali, la dotazione di bordo è quanto di più moderno offre oggi il mercato, come ad esempio il sofisticato Suzuki Intelligent Ride System, che controlla in modo integrato la dinamica della moto.

La V-STROM 1050XT, che si pone al vertice dell’offerta Suzuki, è riconoscibile per i cerchi a raggi, inoltre adotta di serie il cruise control, l’assistenza alle partenze in salita Hill Hold Control e i sistemi Load Dependent Control e Slope Dependent Control, che modulano la frenata in funzione del carico e del rischio di sollevamento della ruota posteriore in discesa. Tutti questi dispositivi sono gestiti da una centralina sulla base dei dati raccolti dalla nuova piattaforma inerziale Bosch, che rileva istante dopo istante i movimenti della moto in sei direzioni lungo tre assi. Le stesse informazioni permettono un intervento puntuale anche da parte dell’ABS, dotato di funzione cornering e regolabile su due livelli, e del traction control, che ha invece tre possibili settaggi ed è disattivabile. Tutti questi sistemi possono essere comandati in modo semplice e intuitivo e sono complementari a una ciclistica perfettamente a punto, che il pilota può sfruttare al meglio grazie a una posizione di guida comoda e proattiva. Le V-STROM 1050 e 1050XT sono disponibili anche in versione depotenziata da 35 kW per i titolari di patente A2 e possono essere personalizzate a piacere attingendo a un ampio catalogo di accessori originali, che comprende oltre 50 articoli.