Suzuki presenta la nuova Katana Jindachi

La Suzuki Katana Jindachi monta un kit che supera i 1.500 euro di valore ma la Casa di Hamamatsu la inserisce in listino a 14.290 Euro, con un sovrapprezzo di soli 600 euro rispetto alla versione standard

Il listino della Suzuki Katana si amplia con il lancio della nuova versione Jindachi, che si pone al vertice della gamma grazie a un equipaggiamento di tutto rispetto, in linea di continuità col significato del termine “Jindachi” che indica spade a lama lunga, caratterizzate da ornamenti magnifici e finiture di pregio assoluto

Suzuki Katana Jindachi: com’è fatta

La dotazione della Suzuki Katana Jindachi si arricchisce di accessori che migliorano il comfort nell’uso quotidiano, impreziosiscono la linea ed esaltano le prestazioni così come il sound di scarico.

Il pacchetto creato da Suzuki comprende infatti uno scarico in titanio appositamente realizzato per la Katana dallo specialista Akrapovic, che dà un tocco più sportivo alla linea, consente un sensibile risparmio di peso e regala un sound più pieno al motore; il cupolino maggiorato che protegge meglio il busto del pilota in velocità e dà continuità alle linee del frontale; la sella bicolore nera e rossa di pregevole fattura, impreziosita dal logo Katana stampato; gli adesivi per la carrozzeria che sottolineano la sagoma filante delle sovrastrutture; gli adesivi per le ruote, che riprende il rosso degli altri particolari; gli adesivi protettivi carbon look che accentua la grinta della Katana e la protezione per il serbatoio, sempre carbon look, che limita il rischio di graffi. Il motore è un’evoluzione di quello della GSX-R1000 K5, capace di erogare ben 150 cv ma in modo fluido e progressivo sin dai bassi regimi.

Il propulsore quattro cilindri è inserito in un telaio in alluminio rigido e molto compatto che permette di disegnare le curve con precisione, ben supportato da una spettacolare forcella upside-down KYB da 43 mm. L’impianto frenante sfrutta pinze freno anteriori ad attacco radiale Brembo e un sistema antibloccaggio ABS Bosch. L’elettronica aiuta inoltre a gestire al meglio anche l’esuberanza del motore, grazie al controllo elettronico della trazione, e facilita l’avviamento e le partenze con i sistemi Suzuki Easy Start System e Low RPM Assist.

Suzuki Katana Jindachi: quanto costa

La Katana Jindachi può essere ordinata in entrambe le colorazioni a catalogo, l’evocativa Silver e la seducente Black. Questa moto piace per le sue caratteristiche ma anche per il prezzo. Il valore dell’intero kit supera i 1.500 euro ma la Casa di Hamamatsu inserisce la Katana Jindachi in listino a 14.290 Euro, con un sovrapprezzo di soli 600 euro rispetto alla versione standard, e garantisce pertanto a chi la sceglierà un eccezionale vantaggio cliente di oltre 900 Euro.