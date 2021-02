Suzuki presenta la V-STROM 1050 XT MY 2021

Suzuki V-Strom 1050 XT verrà proposta nella sua versione 2021 con due inedite varianti colore, ma un pacchetto di serie in linea con la versione precedente. Il prezzo è di 14.590 euro

Suzuki ha presentato la nuova V-Strom 1050 XT che nella sua versione 2021 arriva con due eleganti colorazioni inedite che vanno ad affiancare quella e gialla e quella bicolore bianca-arancione, tanti vantaggi per chi scegliere di acquistarla approfittando del finanziamento a tasso agevolato Upgrade Your Adventure.

Suzuki V-Strom 1050 XT MY 2021: le novità

Sono novità soprattutto estetiche quelle che riguardano la versione 2021 dell’apprezzata Suzuki V-Strom 1050 XT. Il modello in questione, infatti, avrà sostanzialmente due nuove colorazioni che portano a quattro le varianti in catalogo. La prima new entry abbina il colore nero del serbatoio ai cerchi dorati, un accostamento ricercato e che denota una grande cura per i dettagli. Le grafiche giocano a loro volta con l’oro e con il grigio, che è utilizzato anche per il rivestimento antiscivolo della parte centrale della sella. La seconda new entry nel listino della Sport Enduro Tourer di Hamamatsu ha invece le sovrastrutture grigie e i cerchi blu, con tonalità poco più scure di quelli usati in gara dal Campione del Mondo della MotoGP 2020, Joan Mir. Il blu è ripreso anche dai fianchi della sella e dagli sticker applicati sui fianchetti, sul serbatoio e sul tipico frontale a becco Suzuki, che dà una personalità unica alla V-Strom 1050 XT. Tutte le varianti colore condividono la dotazione di serie che prevede tubi paramotore e paracarter in alluminio, faro e frecce a LED, manubrio in alluminio a sezione variabile, paramani e cavalletto centrale. Standard sono poi anche il parabrezza regolabile su 11 posizioni con un’escursione di 50 mm, la sella a sua volta regolabile in altezza su due livelli, una presa USB a lato della strumentazione digitale multifunzione e una seconda presa, stavolta 12V, nel sottosella.

Il motore, dotato di sistema Ride by Wire che assicura un controllo preciso e lineare dell’acceleratore, è il bicilindrico Euro 5 da 107,4 cv che lavora in abbinata al SIRS (Suzuki Intelligent Ride System), vale a dire il sistema elettronico di controllo che integra un insieme di dispositivi elettronici di ultima generazione e una piattaforma inerziale IMU Bosch, la quale rileva i movimenti della moto su sei assi, migliorando il piacere di guida e innalzando il livello di sicurezza. Il pacchetto SIRS comprende l’acceleratore elettronico Ride by Wire, il cruise control, il controllo elettronico della trazione regolabile su tre livelli e disattivabile, il selettore per tre modalità di guida Suzuki Drive Mode Selector, l’assistenza alle partenze in salita PartiFacile, l’ABS con funzione cornering FrenaInPIega e il FrenaSicuro, un dispositivo che modula e regola la frenata integrale in funzione della pendenza e del carico a bordo.

Suzuki V-Strom 1050 XT MY 2021: quanto costa

La Suzuki V-STROM 1050 XT MY2021 può essere acquistata in tutte e quattro le colorazioni a un prezzo di 14.590 euro e la casa giapponese permette di accedere a interessanti formule di finanziamento che permettono (a chi comprerà entro il 31 marzo) di pagare la prima rata dopo quattro mesi e con le prime sei mensilità di importo inferiore rispetto alle successive 42.