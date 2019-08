Suzuki V-Strom Academy: ancora due appuntamenti prima dei saluti

Gli ultimi due appuntamenti con la Suzuki V-Strom Academy si svolgeranno nella magnifica cornice del Castello di Luzzano, a Rovescala, in provincia di Pavia, sabato 14 settembre (corso base) e domenica 15 (corso avanzato)

Mancano solamente due appuntamenti alla chiusura dell’annata 2019 della Suzuki V-Strom Academy, che in questa seconda stagione ha riscosso un successo che è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Le ultime due tappe sono in programma sabato 14 settembre (corso base) e domenica 15 (corso avanzato). Ovviamente, è sempre valida la formula che vi permetterà di partecipare ad entrambe le date, sabato e domenica, ad un prezzo speciale.

La Suzuki V-Strom Academy conquista tutti

Gli ultimi due appuntamenti con la Suzuki V-Strom Academy si svolgeranno nella magnifica cornice del Castello di Luzzano, a Rovescala, in provincia di Pavia. Questa location rappresenta una tra le grandi novità introdotte nella stagione 2019 e ha raccolto consensi unanimi dai partecipanti. Tutti hanno apprezzato sia la posizione del Castello, raggiungibile in modo facile e veloce da tutte le principali città del Nord Italia, sia la struttura. Il Castello è dotato di ogni comfort ed è in grado di accogliere anche gli eventuali accompagnatori di quei corsisti che volessero stare con la famiglia o gli amici una volta scesi dalla sella. I due corsi – base e avanzato – si sviluppano nell’arco di una giornata e a ogni data sono ammessi al massimo 10 partecipanti, che possono così essere seguiti meglio dagli istruttori e ricevere indicazioni puntuali.

La didattica e gli esercizi del corso base sono studiati per chi vuole impratichirsi con l’off-road, mentre il corso avanzato permette ai piloti con già un minimo di esperienza di acquisire una maggiore destrezza. Ciascun corso prevede un briefing iniziale con nozioni di teoria e istruzioni precise sul lavoro da svolgere. La parte pratica è suddivisa in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana, separate dalla pausa pranzo. In sella si compiono esercizi mirati e di provata efficacia in un ambiente sicuro e con il supporto costante degli istruttori. Ogni corso si conclude su un tracciato fettucciato dove si mettono in pratica le tecniche imparate e dove si può provare anche l’ebbrezza di guidare una fantastica Suzuki RM-Z250 da cross. I prezzi dei corsi sono di 330 euro IVA inclusa per il base e l’avanzato, mentre il pacchetto completo costa 600euro IVA inclusa.