T.UR collezione autunno-inverno 2019, il brand di Tucano Urbano sempre più protagonista

Dopo il debutto lo scorso anno, arrivano nuovi capi e prodotti innovativi a completare la gamma

T.UR collezione autunno-inverno 2019 – Qualità stile e passione, tre elementi centrali per il brand di casa Tucano Urbano. Proprio su questo ultimo aspetto i piloti testimonial di T.ur erano presenti alla presentazione della collezione autunno-inverno 2019, a cominciare dal dakariano Jacopo Cerruti, per passare al “Bottu” Alessandro Botturi, che tenterà di ripetersi dopo il successo alla scorsa edizione della Africa Race.

Ovviamente il protagonista assoluto della presentazione è però il prodotto T.ur, con la nuova collezione. Principale novità sono i prodotti dedicati ai climi estremi, verso il freddo ed il caldo assoluti. Sul primo fronte troviamo la nuova giacca J-Zero (599 euro), doppio strato, certificata con le sue protezioni, dotata di uno strato esterno impermeabile. Mista pelle – Cordura, mette in campo anche il Superfabric, materiale composto da micropiastrine, in grado di essere contemporaneamente resistente, ma morbido come il tessuto.

Non mancano dettagli come il doppio collo asportabile, per rendere la giacca utilizzabile con temperature e stagioni diverse. Internamente troviamo un interno Thermore, indispensabile anche separatamente, con caratteristiche importanti di mantenimento della temperatura. Due i colori disponibili, ovviamente non manca il pantalone abbinato, P-Zero (349 euro), ma anche due guanti. Il primo è il G-Zero (149 euro) a doppio strato e membrana Hdry, che lo rende impermeabile ed in grado di restare completamente asciutto, anche negli strati esterni. Il secondo, il G-Four (129 euro), privo del doppio strato, ma sempre dotato di membrana HDry.

Passando al caldo estremo, troviamo la nuova giacca J-Four, che pur essendo certificata ed a livello 2, ha caratteristiche che alleviano i problemi legati alle temperature elevate. Sacca idrica e fascia lombare sono tra i suoi accessori più interessanti, mentre sono ben 4 le colorazioni disponibili. Arriverà in vendita in primavera, unitamente al pantalone P-Four.

Terza grossa novità, l’allargamento della gamma con modelli da donna, come la nuova J-One Lady (449 euro), oltre all’abbinato pantalone P-One Lady (249 euro) ed ai guanti G-One Lady (99 euro) e G-Two Lady.

In chiusura gli accessori, come le nuove borse B-Three (39 euro) e B-Four (79 euro), con soluzioni interessanti per coniugare impermeabilità e praticità. B-Five è invece una soluzione di tre sacche da utilizzare internamente alle borse rigide da moto per renderle stagne all’acqua.

U-Skin (79 euro) rappresenta una soluzione in polipropilene (Prolen) per rendere un completo intimo idrorepellente e ottimale per l’utilizzo in moto. Una novità assoluta in questo ambito, che promette eccellenti prestazioni.

Chiude il V-One, gilet trasformabile in zaino, unico anch’esso sul mercato.