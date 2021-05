Tech talks: la serie online come migliorare le prestazioni della Ducati Panigale V4

Il collaudatore ufficiale Ducati, Alessandro Valia e il responsabile di sviluppo del progetto Panigale V4, Carlo Ricci Maccarini illustrano, in una serie di sette video realizzati nel paddock del World Circuit Marco Simoncelli di Misano e disponili online, i segreti della Panigale V4

Le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 ci hanno spinto a fare un uso ancora più massiccio di internet. Online studiamo, ci documentiamo, lavoriamo, impariamo a svolgere le attività più disparate e da ora potremmo cercare di migliorare le prestazioni della Ducati Panigale V4.

Portrare al limite la Panigale V4 attraverso video online

Proprio così: la casa di Borgo Panigale, ha annunciato l’uscita di “Tech talks”, una serie di video tutorial disponibile sul sito Ducati e pubblicata in episodi anche sul canale YouTube aziendale, in cui il collaudatore ufficiale Ducati, Alessandro Valia e il responsabile di sviluppo del progetto Panigale V4, Carlo Ricci Maccarini, illustrano nel dettaglio le caratteristiche della Panigale V4 S, concentrandosi in particolare sulle strategie per utilizzare in maniera corretta e consapevole i controlli elettronici a disposizione, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in pista. Il tutto in sette video realizzati nel paddock del World Circuit Marco Simoncelli di Misano. Il primo video della serie si intitola “MY21 Product Overview” ed è una panoramica sullo sviluppo del progetto Panigale V4 a partire dal Model Year 20 e dai grandi miglioramenti apportati su quel veicolo per quanto riguarda la ciclistica, l’aerodinamica e i controlli motore. Nella sua versione 2021 la Panigale V4 è una moto ancora più facile da guidare, progettata per aiutare il pilota a raggiungere il top della performance in sicurezza.

Il secondo video, dal titolo “ MY21 Product Novelties”, entra nello specifico sulle novità della Panigale V4: nel terzo video “Cornering ABS Settings” si analizzano i benefici offerti dall’ABS Cornering; il quarto video è dedicato al “Cornering ABS Front Only” , un sistema esclusivo di Ducati, che lavora solamente sul bloccaggio della ruota anteriore e aiuta il pilota amatore a portare la frenata più vicina al centro curva, mettendogli a disposizione una rete di sicurezza che mantiene sempre bilanciato il veicolo, con la giusta ridistribuzione di peso e il corretto carico all’anteriore; il quinto video della serie si parla di “Ohlins Electronic Suspension Control” è dedicato alle sospensioni semi-attive “event based” di cui la Panigale V4 dispone; il sesto video è incentrato sul funzionamento del “Ducati Traction Control EVO 3” , l’unità di controllo trazione della Panigale V4; mentre il settimo e ultimo video denominato “Riding Mode settings” mostra tutti i settaggi elettronici disponibili per la Panigale V4. Le prime due puntate sono già disponibili e nel corso del mese di maggio verranno pubblicati i restanti cinque video.