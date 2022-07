Telepass moto: 30% di sconto sui pedaggi se si viaggia su motoveicolo

L'iniziativa è valida fino al 31/12/2022 salvo proroga ed è riconosciuto solo dai concessionari autostradali aderenti

Il Telepass è una soluzione di pagamento sempre più utilizzata anche dei motociclisti italiani. Per chi sceglie questo sistema oggi c’è una piacevole novità: uno sconto del 30% sulle tariffe dei pedaggi autostradali. Per avere accesso a questo agevolazione ci sono solo alcuni semplici passaggi da fare. Vediamo insieme quali sono.

Con Telepass viaggiare in moto conviene

Attivano un’offerta Telepass e abbinando solo una targa della propria moto a ciascun dispositivo è possibile richiedere il 30% di sconto sui pedaggi autostradali. Farlo è semplice: basta inviare il modulo che si trova sul sito e inviarlo all’indirizzo mail oppure, per chi preferisse, consegnarlo in un Punto Blu o Telepass Store presente sul territorio nazionale. Ma non è tutto: chi usa già un dispositivo sulla propria auto, può richiederne un secondo nell’Area Riservata per associarlo solo alla moto. L’Associazione dispositivo-moto avviene in due semplici passaggi: se non si è cliente, attivare l’offerta adatta e poi andare in un Punto Blu o Telepass Store con il libretto di circolazione della moto per avere il tuo sconto. A questo punti si è già pronti per partire con la propria moto e risparmiare su tutti i pedaggi in autostrada.

Lo Sconto Moto del 30% sui pedaggi può essere richiesto con qualunque offerta Telepass attiva, escluse Viacard e Telepass Business, a condizione che il dispositivo Telepass associato al contratto o l’eventuale secondo dispositivo (Twin) sia abbinato alla targa di un solo motoveicolo. L’iniziativa è valida fino al 31/12/2022 salvo proroga ed è riconosciuto solo dai concessionari autostradali aderenti.