Tornano i Days of Joy by Scrambler: il programma 2020

A luglio e settembre tornano gli appuntamenti con Days of Joy by Scrambler: doppio appuntamento con la Scrambler Experience in Toscana per due giornate in sella allo Scrambler Desert Sled tra le colline senesi, ma da non perdere ci sono anche le lezioni di Flat Track, Off Road e corsi di guida al Vairano Country House

Dopo tanti rinvii, finalmente arriva la conferma di un bell’evento: Ducati, infatti, ha annunciato che torneranno i Days of Joy, la full immersion nel mondo Scrambler tra guida on e off-road, corsi di cucina e attività all’aria aperta. Gli appuntamenti per il 2020 sono il 4 e l’11 luglio con le Scrambler Experience in Toscana e il 6 settembre con la Riding School di Vairano.

Days of Joy by Scrambler: il programma 2020

La Scrambler Experience in Toscana è prevista nei weekend del 4-5 e 11-12 luglio ed è l’ideale per tutti coloro che desiderano passare due giorni di guida on e off road in mezzo alla natura. Si tratta di un’avventura in sella allo Scrambler Desert Sled tra le colline senesi, con oltre 200 km il primo giorno e più di 150 km il secondo. Questo appuntamento è realizzato in collaborazione con il comitato organizzativo dell’Eroica, storica gara ciclistica, sulle cui strade è sviluppato parte del percorso. Il 6 settembre torna anche la Scrambler Riding School al Vairano Country House, nelle campagne pavesi a due passi da Milano. Divertimento e didattica si fondono nei corsi di guida della Land of Joy con la Flat Track School, per imparare a derapare su ovali sterrati in sicurezza, la Scuola Off Road in sella alla Desert Sled e la Scrambler Basic Riding School dedicata agli aspiranti ride.

Relax e divertimento in mezzo al verde sono l’altro punto di forza dei Days of Joy, ovvero un BBQ all’aperto in stile americano, chill area con musica, sdraio e ombrelloni, biliardino, l’opportunità di provare l’intera gamma Scrambler Ducati e l’immancabile Cooking Class tra pentole e fornelli per seguire un’autentica lezione di cucina con un famoso Chef. Tutte le attività saranno regolamentate da precisi protocolli di sicurezza, rispettando le normative igienico-sanitarie necessarie per rendere gli eventi sicuri sotto ogni profilo. Tutti i partecipanti riceveranno un welcome kit con gadget marchiati Scrambler Ducati.