Triumph Bobber TFC 2020: il meglio dell’ingegneria inglese in serie limitata

In occasione di Eicma 2019, Triumph lancia un'esclusiva serie limitata della sua Bobber, con sigla TFC in soli 750 esemplari

Rara, speciale e bellissima: questi gli aggettivi che Triumph ha voluto utilizzare per il terzo modello delle sue special TFC, acronimo di Triumph Factory Custom che, in occasione dell’edizione 2019 del Salone Eicma del ciclo e del motociclo di Milano, porta in scena una versione inedita della mitica Bobber.

Chiamata Triumph Bobber TFC, si tratta di una serie limitata a 750 esemplari con tanto di targhetta di riconoscimento e placca celebrativa, che porta in dote un motore da 1200cc più potente agli alti e più corposo ai bassi, una ciclistica più leggera ed efficace e una componentistica estremamente curata dalle mani degli ingegneri inglese della Triumph.

TRIUMPH BOBBER TFC 2020: PRESTAZIONI RIDEFINITE

La prima novità che arriva con la nuova Triumph Bobber TFC 2020 è un motore in gran parte rivisto rispetto a quello che equipaggia le versioni “standard” Bobber e Bobber Black. L’adozione di componenti più leggere ha influenzato il comportamento dell’albero a gomiti a bassa inerzia, degli alberi di bilanciamento, della frizione (ora con torque-assist per un ridotto sforzo sulla leva), dell’alternatore e delle coperture in magnesio, con il risultato di far perdere al bicilindrico 1200cc ben 5 kg di peso.

Un miglioramento che, di conseguenza, ha incrementato i giri motore disponibili (500 in più), la potenza massima di 10 cavalli e la coppia massima di 4 Nm: queste performance consentono alla Bobber TFC 2020 non solo di essere più efficace ai bassi regimi e più consistente agli alti, ma anche di essere pronta in tutto l’arco di rotazione del motore, che ora mura a 7.500 giri/min. Il sound, inoltre, può esprimersi al meglio grazie a un nuovo sistema di scarico, marchiato Arrow con silenziatori in titanio.

TRIUMPH BOBBER TFC 2020: LEGGEREZZA SOTTO CONTROLLO

La perdita di peso della nuova Triumph Bobber TFC 2020 garantisce una leggerezza senza pari, sostenuta da una ciclistica al top della categoria: la scelta per forcella anteriore e mono-ammortizzatore posteriore è ricaduta sul materiale completamente regolabile fornito dalla Ohlins, mentre le pinze freno sono delle Brembo a quattro pistoncini M50 radiali monoblocco, associati a dischi di tipo flottante e pompa freno MCS.

Con una componentistica di questo livello, la controparte elettronica della Bobber TFC non può essere da meno: ora sono tre i “riding mode” tra cui scegliere una volta in sella (Rain, Road e Sport), che vanno a regolare la risposta dell’acceleratore (tramite ride-by-wire), l’ABS e il traction control.

A livello di sicurezza, questa Triumph in edizione limitata è equipaggiata con un impianto di illuminazione full LED per un minor consumo di energia e una maggiore durabilità del sistema nel tempo, comprensivo di indicatori di direzione multifunzione. La strumentazione, infine, è completamente digitale e mostra solo le informazioni importanti al pilota, alle quali si può avere accesso tramite lo switch posto sul manubrio.

TRIUMPH BOBBER TFC 2020: UNICA NEL SUO GENERE

Come ogni modello speciale uscito dalla linea di produzione Triumph, anche la Bobber TFC 2020 si distingue per l’adozione di materiali pregiati che la rendono davvero unica nel suo genere. La fibra di carbonio è largamente utilizzata su tutto il corpo della moto, compresi i pannelli laterali (con badge TFC) e il parafango anteriore, mentre la sella è realizzata in vera pelle.

È il nero, tuttavia, il vero protagonista di questa Bobber, incluso sui cerchi anodizzati multi-razze, su forcella anteriore e mono-ammortizzatore posteriore, sulle cover laterali del motore, sul telaietto posteriore e sul forcellone. A riprova dell’importanza data a questa tonalità, Triumph renderà disponibile la Bobber TFC in due colorazioni: Carbon Black e Matt Carbon Black, ovviamente impreziosite da decalcomanie in lamina spazzolata e il logo Triumph sul serbatoio con dettagli dorati, poi ripresi sulla strumentazione e sulla catena.

E dal momento che la Bobber TFC sarà prodotta in serie limitata a 750 esemplari, ogni acquirente potrà ammirare la specifica placca numerata che identificherà ogni singolo modello, accompagnata da una serie di gadget davvero unici: cover personalizzata, portafoglio per i documenti e zaino in pelle premium marchiato TFC.