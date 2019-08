Triumph Daytona 765 Limited Edition: una Moto2 per la strada

La nuova Daytona Moto2 765 Limited Edition è la moto più vicina per sensazioni e prestazioni ad una factory Moto2 pronta per la strada. Tra i punti di forza il motore dal 130 CV, la leggerezza e un telaio di altissimo livello

Triumph conferma la sua vena sportiva – sottolineata dal fatto di essere fornitore esclusivo di motori per il campionato mondiale Moto2TM – con la nuova Triumph Daytona Moto2TM 765 Limited Edition, una moto ancora più performante e tecnologica. In perfetto stile racing, la nuova Daytona Moto2TM 765 Limited Edition è caratterizzata da una nuova e leggerissima carena interamente in fibra di carbonio, composta da un nuovo cockpit monopezzo, carena completa, posteriore rivisitato, parafango anteriore, parafango posteriore, protezione catena inferiore e superiore. Per completare la sua vocazione e lo stile racing, il telaio e il forcellone hanno una finitura anodizzata, riducendo significativamente il peso rispetto alla tradizionale verniciatura a polvere. Queste caratteristiche, insieme al caratteristico doppio faro, al supporto per cavalletto paddock e agli indicatori a LED, rendono la nuova Daytona Moto2TM 765 pronta per qualsiasi strada o pista.

Triumph Daytona 765 Limited Edition: la tua Moto2TM

Progettata dallo stesso team di ingegneri che ha sviluppato il motore Moto2, la nuova Daytona Moto2TM 765 Limited Edition è equipaggiata con il nuovo tre cilindri derivato dalla Moto2 che offre più potenza e coppia di ogni 765 mai prodotto. Con un picco di potenza di 130 CV a 12.250 giri/min, e una coppia massima di 80 Nm a 9.750 giri/min, il nuovo motore offre potenza e prestazioni eccezionali sia su strada sia in pista. Il lavoro fatto sul motore è avvertibile fin dai bassi regimi e lungo tutto l’arco d’erogazione, grazie al settaggio della centralina, la stessa della Street Triple RS. Il propulsore presenta una serie di componenti e migliorie derivati direttamente dal programma di sviluppo del motore Moto2, tra cui valvole di aspirazione in titanio, pistoni rinforzati, spinotti con trattamento DLC secondo le specifiche MotoGP, nuovi profili delle camme, nuovi coni d’aspirazione, bielle modificate, prese d’aria, albero motore e cilindro e un rapporto di compressione più alto. Il motore ha anche un regime di rotazione più alto rispetto al motore Street Triple RS di 600 giri / min, con una linea rossa ora a 13.250 giri/min. La nuova Daytona Moto2 765 Limited Edition è dotata di un nuovo sistema di scarico con un terminale da corsa Arrow in titanio ad alte prestazioni ispirato al mondo racing e splendidamente saldato a TIG, capace di offrire il suono di una vera Moto2TM! Sviluppato su misura per Triumph, il nuovo silenziatore montato lateralmente è stato ottimizzato per prestazioni, affidabilità, efficienza e leggerezza. La sensazione di guidare una moto factory è amplificata dal nuovo cambio con rapporti ottimizzati per la pista. La prima marcia è presa direttamente dal programma di sviluppo del motore Moto2.

Triumph Daytona Moto2TM 765 Limited Edition: la dotazione tecnica

La nuova Daytona Moto2TM 765 Limited Edition presenta specifiche tecniche da Superbike come i freni Brembo Stylema. Compatti e accuratamente disegnati, sono la proposta di Brembo per una risposta immediata, scelti per la loro durata in pista e un rapido raffreddamento. Altri componenti premium forniti da Brembo sono la leva del freno regolabile e la pompa freno radiale MCS. La nuova Daytona è dotata di pneumatici da strada Pirelli Diablo Supercorsa SP, capaci di fornire ottime prestazioni e precisione sia su strada sia in pista. Ci sono anche sospensioni Öhlins anteriori e posteriori collaudate da specifiche elevate, forcelle anteriori NIX30 da 43 mm e ammortizzatori posteriori TTX36, entrambe le unità completamente regolabili per estensione, compressione e precarico. La moto risulta essere più leggera della precedente versione, per ottenere un’agilità ai massimi livelli ed una guida estremamente efficace tra i cordoli. Questo valore di peso è stato ottenuto grazie all’uso dell’alluminio su alcuni elementi come il telaio, il telaietto posteriore, la struttura di supporto alla strumentazione e il forcellone, oltre che alla carena completamente in fibra di carbonio. Il telaio è lo stesso del prototipo su cui è stato sviluppato il motore Moto2, più volte vincitore del campionato BSB e del TT dell’Isola di Man con la Daytona R. Grandi successi dovuti alla sua struttura che, oltre a mostrare le più alte specifiche di sempre, rende questo nuovo modello più maneggevole e preciso. Progettata per garantire performance eccezionali su strada e in pista, la nuova Daytona ha un allestimento monoposto, che riduce il peso e rafforza la sua immagine fortemente sportiva. Anche la sella è realizzata con un materiale adatto alla pista, che facilita il movimento del pilota, ed è presente un pad posteriore ispirato al mondo delle gare integrato nel codino posteriore.

Triumph Daytona Moto2TM 765 Limited Edition: mai così tecnologica

Il livello di tecnologia significativamente elevato è di serie nella nuova edizione limitata Daytona Moto2 765, inclusa la strumentazione TFT a colori con una nuova ed esclusiva grafica Moto2 e il cronometro per il tempo sul giro. Per un accesso intuitivo e semplice alle informazioni durante la guida, la nuova Daytona è dotata di joystick a cinque vie, per muoversi all’interno delle tante funzioni disponibili. Inoltre, per la prima volta in assoluto su una Daytona, i piloti possono usufruire di cinque nuove modalità di guida: Rain, Road, Rider-personalizzabile, Sport e Track, abilitate tramite ride-by-wire, che regolano la risposta dell’acceleratore, le impostazioni di ABS e traction control per adattarsi allo stile di guida e alle condizioni stradali. Nata per la pista e focalizzata sulle prestazioni, la nuova Daytona Moto2 765 Limited Edition include anche il Triumph Shift Assist di serie: il cambio elettronico che permette di non usare la frizione, sia in inserimento sia in scalata, perfetto per gli appassionati di guida in pista.