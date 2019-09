Triumph fa di Milano la sua punta di diamante

Apre a Milano il più grande flagship store Triumph d’Europa. Non solo un concessionario, ma 3 mila metri quadrati dedicati al mondo Triumph a 360°

Triumph flagship store Milano – Certo, la città meneghina ospita il salone della moto più importante al mondo, ma fa sempre piacere, da italiano e milanese, vedere che una casa motociclistica straniera metta Milano in cima alle sue priorità. Il nuovo store dedicato è infatti il più grande di tutta Europa e questo la dice lunga sull’importanza che viene data al nostro mercato.

A dire il vero si tratta però di una iniziativa sicuramente supportata da Triumph, ma figlia di Giuseppe Carucci, CEO & FOUNDER di South Garage Motor Co. Lui è l’imprenditore che ha concepito e voluto questo nuovo format, che è ben di più di un semplice concessionario. Lo spazio è tanto da poter definire senza timori un viaggio vero e proprio, quello che accompagna i clienti all’interno di Triumph Milano.

Non mancano ovviamente le moto, che sono elemento centrale di spazi curati con la massima attenzione ai dettagli per creare un ambiente esclusivo che racchiude tre anime: la concessionaria Triumph Milano, l’atelier South Garage e il South Garage Cafè & Bistrot (di prossima apertura).

Lo abbiamo visitato durante la serata di inaugurazione dobbiamo confermare il fatto che il nuovo store consente realmente di scoprire tanti elementi che sono alla base del mondo delle motociclette della caa di Hinckley. Motociclette, abbigliamento ed accessori posti in quello che potremmo definire un atelier delle motociclette. Durante l’apertura ufficiale non è mancato nemmeno il mondo delle competizioni, dove Triumph è presente anche in qualità di fornitore unico per i propulsori della Moto2.

Presente anche uno spazio dedicato all’assistenza, che sarebbe quasi riduttivo definire officina. La volontà è infatti quella di creare un laboratorio in cui i tecnici si prendano cura dei veicoli in un ambiente pulito, elegante e altamente tecnologico, in linea con il posizionamento premium del brand. Tanta tecnologia e ben cinque ponti, sono quindi in attesa di accogliere le amate dei clienti Triumph della zona milanese.

Riportiamo le dichiarazioni di Giuseppe Carucci, proprietario e creatore del nuovo store Triumph: “Triumph Milano, vedrà uniti sotto lo stesso tetto ricerca, esclusività, stile, passione e design. Tutto questo contribuirà a rendere unico e speciale uno scenario in cui ciascun cultore del “bello e ben fatto” troverà il riferimento ideale per vivere in modo intenso e appagante le proprie passioni.”

Mentre Andrea Buzzoni, General Manager Triumph Motorcycles Italia afferma: “Il punto vendita è il luogo in cui il brand esprime, nelle sue diverse declinazioni, i propri valori e la propria visione. Milano è l’unica città cosmopolita d’Italia, crocevia per mondi molto vicini al nostro sistema valoriale: dinamismo, design, lifestyle e passione per le due ruote. L’apertura di un progetto così innovativo vuole essere un omaggio ai nostri tanti appassionati milanesi, un luogo di incontro attraente e accogliente dove vivere e condividere la propria passione made in Britain.”

L’apertura del South Garage Cafè & Bistrot sarà quindi anche per noi l’occasione per tornare a visitare questo interessante spazio a disposizione degli appassionati del brand Triumph, ma non solo.