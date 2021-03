Triumph: in arrivo le nuove Rocket 3R Black e Rocket 3GT Triple black

Triumph Rocket 3R Black e Rocket 3GT Triple black saranno prodotte in appena 1000 esemplari in arrivo da maggio. Bella la livrea total black che abbina tre tonalità di nero. Il motore è tre cilindri in linea da 2500 cc capace di erogare una potenza massima di 167 CV. Frizione e cambio sono stati rivisti e migliorati

Doppi novità in casa Triumph. L’azienda britannica, infatti, ha svelato due nuovi versioni della sua Rocket: Rocket 3 R Black e 3 GT Triple Black, due edizioni limiate della power cruiser d’oltre Manica che verranno prodotte in appena mille unità a livello mondiale

Triumph Rocket 3R Black e Rocket 3GT Triple black: le caratteristiche

Triumph Rocket 3R Black e Rocket 3GT Triple black si caratterizzano per il forte impatto visivo. Imponenti, massicce, e muscolose, con quella livrea nera con inserti opachi e lucidi che la rendono davvero affascinante (il parafango anteriore è in carbonio). I due esemplari condividono anche lo stesso motore, il tre cilindri in linea da 2500 cc (misura che lo rende il più grande propulsore per moto al mondo) in grado di sviluppare una potenza massima di 167 cavalli e una coppia massima esagerata, 221 Nm, che permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,73 secondi.

Nuovi i collettori, idroformati ingegnerizzati per ottenere il miglior flusso possibile, che si snodano lungo la moto partendo dalla testa del motore fino al silenziatore a tre uscite, una a sinistra e due a destra. La moto adotta anche un’innovativa frizione a coppia assistita e cambio elicoidale a sei rapporti più fluido e preciso, per una migliore gestione del motore. Le nuove Rocket 3 sono dotate di sospensioni posteriori Showa con serbatoio separato completamente regolabili in estensione, compressione e precarico e forcelle Showa da 47 mm regolabili estensione e compressione. Per l’impianto frenante è stato scelto un sistema Brembo Stylema con pinze monoblocco, leggere, compatte e dalle prestazioni elevate.

Non manca una buona dotazione tecnologia di serie che prevede traction control e l’Optimised Cornering ABS. La Rocket prevede quattro riding mode: Road, Rain, Sport e Rider, quest’ultimo personalizzabile. La strumentazione è racchiusa in un display Tft co,patibile con la piattaforma My Triumph Connectivity. Di serie sono anche il sistema di illuminazione full Led, i risenti hill hold control, cruise control, avviamento e blocco dello sterzo keyless.

Triumph Rocket 3R Black e Rocket 3GT Triple black: il prezzo

Le nuove Rocket 3 R Black e GT Triple Black saranno disponibili a partire dal mese di maggio con un prezzo aggiuntivo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 1200 euro rispetto alla versione standard.