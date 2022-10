Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition: l’omaggio all’agente speciale più famoso del cinema

La Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition celebra i 60 anni di Bond e verrà prodotta in una serie limitata a sole 60 unità a livello mondiale. La verniciatura custom 60th anniversary che riporta i titoli di tutti i 25 film di James Bond con logo ufficiale 007 e filetto dorato realizzato a mano

James Bond è sicuramente l’agente speciale più famoso del cinema e a sessant’anni dall’uscita del primo episodio della serie, Triumph lo celebra presentando la Speed Triple 1200 RR Bond Edition che sarà prodotta in una serie estremamente limitata, di sole 60 unità a livello mondiale.

Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition: le caratteristiche

L’esclusiva Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition prevede una sofisticata livrea in 3 tonalità (Black, Granite Grey e Storm Grey) arricchita dal logo commemorativo “60 Years of Bond” posto ai lati del serbatoio. Tutti i titoli dei 25 film di James Bond, rappresentati nel loro carattere grafico originale, decorano la fascia centrale del serbatoio, compreso il recente No Time To Die che ha segnato l’inizio della collaborazione con Triumph grazie alla presenza di Scrambler 1200 e Tiger 900 nelle più emozioanti sequenze d’azione. La semicarena anteriore è decorata con un motivo grafico ispirato ad una canna di un fucile, che ricorda quella che è probabilmente la più celebre scena di apertura di un film, mentre il filetto dorato eseguito a mano che decora il cupolino e il sottile codino completa il raffinato design della Speed Triple 1200 RR Bond Edition.

Al look aggressivo della Speed Triple 1200 RR Bond Edition fanno da contraltare i loghi in finitura dorata posti in vari punti della moto a richiamare la colorazione delle forcelle Ohlins. Il badge Triumph posto ai lati del serbatoio risalta in modo particolare. Ogni Speed Triple 1200 RR Bond Edition è un oggetto assolutamente unico ed esclusivo, numerato da 1 a 60 tramite una piastra posta al centro del manubrio, che riporta anche il logo ufficiale di James Bond.

Per aggiungere protezione e ulteriore valore alla moto, un elegante telo coprimoto per utilizzo indoor riportante la firma di 007 accompagna ogni esemplare. Infine, ogni RR viene accompagnata da un certificato di autenticità firmato a mano dal CEO di Triumph Motorcycles, Nick Bloor. Le prestazioni sono esuberanti grazie al motore a 3 cilindri da 1.160 cc leggero e compatto, dall’inerzia ridotta, capace di erogare una potenza massima d 180 cavalli a 10.750 giri/min e 125Nm di coppia a 9.000 giri. La moto è data di cornering ABS e cornering traction control (disattivabile) ottimizzati e con piattaforma inerziale IMU a sei assi e cinque modalità di guida: Road, Rain, Sport, Track e Rider-configurabile.

Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition: quanto cosa

La Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition verrà proposta in Italia al prezzo di 24.995 euro franco concessionario. La disponibilità è da verificare tramite il proprio concessionario Triumph di riferimento.