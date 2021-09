Triumph Speed Triple 1200 RR: tutte le novità del modello 2022

La nuova Triumph Speed Triple 1200 RR 2022 monta un motore tre cilindri da 1.160 cc in grado di erogare una potenza massima di 180 cavalli. Il look retrò nasconde tanta tecnologia. Il suo arrivo è previsto con l'inizio del nuovo anno e il prezzo dovrebbe essere poco superiore ai 20.000 euro

La fine del 2021 è ancora relativamente lontana, ma il mondo delle due ruote guarda già al futuro. Tra i modelli in uscita nel 2022 ci sarà la Triumph Speed Triple 1200 RR che arriverà nelle concessionarie con importanti aggiornamenti tecnici ed estetici che sapranno catturare la curiosità dei fan del marchio inglese e non solo.

Triumph Speed Triple 1200 RR MY 2022: le caratteristiche

Basta un veloce colpo d’occhio per capire che Triumph Speed Triple 1200 RR non ha per nulla voglia di passare inosservata, anzi. L’idea dei progettisti inglesi, infatti, è stata quella quella di realizzare una moto che sapesse unire prestazioni a un gusto estetico, tipico del marchio. La nuova semicarena ha un tocco retrò molto piacevole (i dettagli in carbonio sono perfettamente integrati e non erano fastidiosi contrasti estetici) e un faro tondo full LED sostituisce la tradizionale coppia di proiettori tipici di questo modello.

Ben in vista c’è il cuore pulsante della Speed Triple 1200RR, vale a dire il motore tre cilindri da 1.160 cc in grado di erogare una potenza massima di 180 cavalli a 10.750 giri/minuto e una coppia massima di 125 Nm a 9.000 giri/minuto. Il propulsore ha, quindi, 30 cavalli in più mentre il peso dichiarato è di 199 kg, solamente uno in più rispetto alla naked 1200RS. Il cambio è a sei racconti con sistema Triumph Shift Assist, up and down, mentre sono cinque i riding mode a disposizione del pilota: Rain, Road, Sport, Track e User. L’impianto frenante della 1200 RR è lo stesso della 1200 RS con all’anteriore due dischi flottante da 320 mm con pinze Brembo Stylema monoblocco ad attacco radiale. Le leve dei comandi al manubrio sono le Brembo MCS regolabili. L’ABS di tipo cornering è Continental MIB-EVO: azionando la leva del freno posteriore il sistema fa lavorare anche il disco posteriore per una frenata combinata e sicura.

La Triumph Speed Triple 1200RR è una moto sportiva a tutti gli effetti e ci sono tanti dettagli a ricordarcelo: la frizione servoassistita con antisaltellamento, il terminale di scarico dedicato, ma anche la posizione di guida avanzata vista la scelta di montare due semimanubri sotto la piastra superiore di sterzo al posto del manubrio rialzato. rispetto alla cugina RS, le pedane di guida sono poste più in alto e in posizione più arretrata e la sella è posta a 830 mm da terra. A libello di sospensioni, Triumph ha optato per sistemi elettronici semi-attive e pluriregolabili Ohlins Smart EC 2.0. Il setting della taratura si può modificare tramite la strumentazione TFT da 5 pollici. La nuova piattaforma inerziale a sei assi gestisce in modo più preciso parametri come il controllo di trazione (su otto livelli), lo slittamento laterale, il sistema anti impennata e il freno motore.

Triumph Speed Triple 1200 RR MY 2022: quanto costa

L’arrivo della nuova Speed Triple 1200 RR nelle concessionarie della rete Triumph dovrebbe coincidere con l’inizio del 2022 e sul suo prezzo dovrebbe essere di poco superiore ai 20.000 euro.