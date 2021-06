Triumph Speed Twin: le novità della versione 2021

La Triumph Speed Twin MY 2021 arrive sul mercato con un motore omologato Euro 5, dettagli curati nei minimi particolari e con un pacchetto tecnologico di buon livello. Il prezzo sale leggermente re ora è di 13.600 euro

Mutuando un vecchio slogan pubblicitario, potremmo dire “classica fuori, moderna dentro”. Stiamo parlano della Triumph Speed Twin che arriva nella sua versione 2021 con un importante carico di novità che innalzano ulteriormente il livello di una moto di grande fascino e dalle prestazioni notevoli.

Triumph Speed Twin 2021: le caratteristiche

La Triumph Speed Twin si propone come il giusto mix tra fascino retrò e il piacere di guida di una moto d’oggi. La moto è spinta da un motore bicilindrico parallelo da 1200 CC, omologato Euro 5, in grado di erogare una potenza massima di 100 CV a 7.250 giri/min e una coppia massima di 112 Nm a 4.250 giri/min. Il propulsore è vivace e grazie anche un’elettronica migliorata è molto reattivo alle sollecitazioni del gas. Il sistema ride-by-wire con le sue tre modalità di guida (Rain, Road e Sport) permettono di avere la moto sempre sotto controllo in ogni circostanza. La strumentazione è inserita in due quadranti che sembrano venire dal passato, ma che raggiungono due schermi digitali. La moto è dotata anche di una presa Usb sotto la sella e di altri sistemi tecnologici molto utili come l’immobilizer con trasponder integrato nella chiave, la fanaleria full LED con luci Drl anteriori e (optional) il sistema di monitoraggio della pressione pneumatici.

Tra le novità da segnalare c’è la nuova forcella Marzocchi a steli rovesciati da 43 mm che lavora insieme a un doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico con un’escursione di 120 mm. L’impianto frenante è composto

all’anteriore da una copia di dischi da 320 mm associati a pinze monoblocco con attacco radiale Brembo M50 a quattro pistoncini, mentre dietro c’è un disco da 220 mm unito a una pinza Nissin. Il sistema lavora con l’immancabile ABS di serie. Le ruote da 17” sono in alluminio a 12 razze e montano pneumatici Metzeler Racetec RR. Tutta nuova anche la sella rivista in alcuni dettagli estetici che la rendono ancora più preziosa.

Triumph Speed Twin 2021: il prezzo

La Triumph Speed Twin sarà disponibile nella versione 2021 a partire da luglio in nelle colorazioni rossa, nera o grigia con dettagli gialli, ma il ricco catalogo di accessori permette di personalizzarla in maniera molto precisa. Il prezzo è stato leggermente rivisto al rialzo e ora è pari a 13.600 euro.