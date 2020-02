Triumph Street Triple R 2020: aggressiva nelle prestazioni e nel prezzo

La Triumph Street Triple R 2020 monta un motore 765 cc con 3 cilindri in linea garantisce elevate prestazioni grazie a una potenza di 118 cavalli. Il cambio è stato ottimizzato per essere ancora più morbido grazie alla frizione anti saltellamento. Il prezzo è di 9.700 euro franco concessionario

Triumph arricchisce la propria offerta con un nuovo modello: l’iconica roadster Street Triple R che arriva in versione 2020, aggiornata in numerosi particolari e resa più sportiva dal nuovo design delle sovrastrutture, è spinta dal nuovo motore Euro 5 a 3 cilindri da 765cc, eccezionale per spinta ai bassi/medi regimi e divertimento su strada.

Triumph Street Triple R 2020: le caratteristiche

La gamma Street Triple di Triumph da 765 cc si è resa ancora più identificabile grazie ad una combinazione di elementi unici: design sportivo, estrema agilità, motore altamente performance, e un “soundtrack” unico. Leggera, veloce, divertente e con uno stile unico – l’impatto della Street Triple sulla combattuta categoria delle roadster è stato dirompente fin dal 2007. Questa nuova versione, denominata Triumph Street Triple R 2020, ha caratteristiche tecniche davvero importanti. Il motore 765 cc con 3 cilindri in linea garantisce elevate prestazioni grazie a una potenza di 118 cavalli a 12.000 giri/min e una coppia di 77 Nm a 9,400 giri/min. La risposta al gas più precisa, grazie alla riduzione dell’inerzia del 7%. Il cambio è stato ottimizzato per essere ancora più morbido grazie alla frizione anti saltellamento.

Le pinze selezionate per l’asse anteriore sono Brembo M4.32 a 4 pistoncini, monoblocco e ad attacco radiale, con pastiglie ottimizzate per offrire ancora più feeling in frenata. Al posteriore, viene montata una pinza Brembo a singolo pistoncino. Elevata la qualità del reparto sospensioni: forcelle Showa upside down da 41 mm “big piston” e ammortizzatore Showa “piggyback” monoshock RSU. Entrambe le unità sono completamente regolabili nel precarico e nella risposta idraulica in compressione ed estensione. Ispirandosi alla “sorella” top di gamma RS, la nuova Street Triple R sfoggia una rivisitazione dell’iconico design Triumph con accenti più decisi e sportivi.

Il proiettore a LED sdoppiato è completamente nuovo, con una forma differente e uno stile più definito. Il fascio luminoso emesso risulta più brillante e più bianco, mentre le luci di posizione sono efficacemente integrate. Anche il design delle sovrastrutture è nuovo – mostra un andamento più spigoloso e sportivo, con linee e tagli più netti. La forma del nuovo fly screen e dei convogliatori d’aria è più pronunciata, riprendendo quella del nuovo gruppo ottico, cosi come rivisti sono i fianchetti laterali e il codino. L’ulteriore attenzione posta alla qualità di ogni singolo componente è evidente anche osservando i nuovi retrovisori dalla funzionalità ottimizzata. La R offre 3 modalità di guida: Road, Rain e Sport. Facilmente accessibili tramite il quadro strumenti LCD previsto per questo equipaggiamento, consentono di variare istantaneamente la risposta del gas elettronico ride-by-wire e il funzionamento del controllo di trazione. In mappa Rain la potenza di picco viene limitata a 100 CV e ad una erogazione particolarmente dolce. Non manca il Triumph Shift Assist in salita e scalata, il silenziatore sportivo Arrow, le leve al manubrio regolabili.

Triumph Street Triple R 2020: colori e prezzi

Triumph Street Triple R 2020 è disponibile in due nuove colorazioni: Sapphire Black oppure Matt Silver Ice. Entrambe le livree sfoggiano grafiche in Diablo Red e Aluminium Silver, design stripes rosse realizzate a mano lungo i cerchi e telaietto posteriore nel dinamico Street Triple R Red. Il prezzo è di 9.700 euro franco concessionario, vale a dire l’8% in meno rispetto al modello 2019.