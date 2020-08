Triumph svela il Trident Design Prototype

Il cuore del progetto Trident Design Prototype è un nuovo motore tre cilindri che ben si integra con uno stile completamente nuovo che, però, punta a essere una naturale evoluzione della storia di Triumph. La moto arriverà nel corso della primavera 2021

Il London Design Museum è stata la scelta in cui è stata presentata la Triumph Trident Design Prototype che segna il ritorno di un nome iconico nella storia della Casa di Hinckley in attesa di vedere quale sarà la declinazione reale di questo progetto.

Trident Design Prototype: un nuovo capitolo nella storia Triumph

Trident Design Prototype è il risultato di un programma sviluppato per quattro anni dal reparto design di Triumph.

Il progetto (che porta la firma anche di Rodolfo Frascoli) si è focalizzato sul tentativo si scrivere un nuovo capitolo nella storia del design dal brand inglese puntando tutto sull’originalità come valore per evolvere la tradizione. Trident Design Prototype coniuga forme minimaliste a superfici pulite e armoniose che integrano il DNA di Triumph con accenti inconfondibili come ad esempio nelle linee del serbatoio e negli spazi lasciati alle ginocchia del pilota, in parte ricordando l’iconica Speed Triple. Elemento centrale in ogni roadster è il motore, e la Trident è sviluppata attorno al potente tre cilindri Triumph che per la prima volta porta all’interno di questo specifico segmento le unicità di questa architettura motoristica, in particolare l’equilibrio perfetto tra coppia ai bassi e potenza ai medi e alti regimi. La posizione di guida moderatamente rialzata esprime fin da subito la vocazione alla guida dinamica, agile e divertente tipica delle roadster britanniche.

“Il Trident Design Prototype segna l’inizio di un nuovo ed emozionante capitolo per Triumph, dove uno stile iconico, inusuale per il segmento, si armonizza con il divertimento di guida – ha dichiarato Steve Sargent, Triumph Chief Product Officer -. Le linee pulite, pure e minimali rappresentano il DNA di triumph e ricevono un tocco di grinta se pensiamo ai richiami al mondo della Speed Triple: in poche parole, si intravede già da ora la futura personalità della nuova Trident. Il nostro obiettivo ultimo è offrire una roadster emozionante, distintiva e particolarmente piacevole da guidare, in particolare alle nuove generazioni di giovani rider che cercano stile e qualità a condizioni accessibili“.