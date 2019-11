Tucano Urbano festeggia a EICMA 2019 i primi vent’anni

Tucano Urbano ha portato a EICMA il car coat Scala, la field jacket Brera, il gubbino Isola e la giacca femminile Miss, oltre che la gamma caschi jet e demi-jet arricchita di nuovi colori

Tucano Urbano ha allestito a EICMA 2019 uno stand che riflette in pieno la doppia anima dell’azienda, da una parte quella urbana e dall’altra quella legata al mondo dell’adventouring e rappresentata dal secondo marchio di casa, T.ur.

Lo stand Tucano Urbano a EICMA 2019

Tucano Urbano, il celebre marchio della copertina, ha scelto uno scenario d’eccezione come EICMA per festeggiare i primi 20 anni di attività. Un anniversario importante il cui frutto è l’esposizione dell’intera capsule collection Milano 1999: sei esclusive novità in cui si concentrano l’ingegnosità, la funzionalità e lo stile che hanno contraddistinto fin dalle origini il brand. Tre giacche, tutte certificate moto CE, di stile minimal ma di taglio diverso, rendono omaggio a tre diverse zone di Milano: il car coat Scala, la field jacket Brera, il gubbino Isola. Completano l’outfit il casco jet , realizzato in un composito di fibra di vetro e di carbonio a trama 3K; l’elegante guanto, dotato di un’ingegnosa “tucanata”, il telecomando universale per aprire il cancello di casa senza dover togliere i guanti; e lo zaino Smart Pack progettato per tutte le esigenze degli urban traveller. Calda, impermeabile ed essenziale nello stile, con un irresistibile cappuccio-collare in morbida ecopelliccia: in EICMA si potrà trovare anche Miss, la giacca femminile protagonista dell’autunno-inverno Tucano Urbano, progettata per le scooteriste in moto perpetuo per la città.

El’Jet, El’Jettin, El’Mettin e EL’Tange compongono, invece, la gamma caschi jet e demi-jet arricchita di nuovi colori. In prova ci sarà anche l’intera gamma guanti, con il modello star di stagione, Handwarm, impermeabile e riscaldante su palmo e dita.