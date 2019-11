Tutte le novità Capit al Salone di Eicma 2019

L'azienda milanese Capit ha portato ad Eicma 2019 diverse novità, tra cui delle nuove termocoperte e degli inediti capi d'abbigliamento destinati all'uso invernale

Conosciuta come affermata azienda operante nel motorsport come uno dei più importanti fornitori di termocoperte, l’azienda milanese Capit ha allestito ad Eicma 2019 uno stand particolarmente ricco di novità. Oltre all’estensione della garanzia fino a 5 anni sulle linee di termocoperte Spina e Leo, fanno il suo debutto la nuova entry-level Smart, delle inedite tonalità per le coperture Suprema e una serie di capi d’abbigliamento destinati all’inverno, tra i quali il gilet da donna WarmMe, gli scaldagambe Legheater e i guanti Urban.

CAPIT: TERMOCOPERTE SUPREMA E SMART

Grazie al sapiente lavoro effettuato dall’ufficio stile della Capit, l’azienda di Arese propone per il 2020 dei nuovi colori per le proprie termocoperte Suprema, Spina, Vision e Leo: le tonalità sono ora più grintose e super metalliche in oro, argento e riflessi Iamè, che permetteranno di scaldare con stile le proprie gomme prima di lanciarsi alla ricerca del proprio tempo sul giro migliore. Il prezzo? A partire da 370 Euro.

Al loro fianco, Capit ha deciso di lanciare anche la nuova termocoperta moto Smart, prodotto destinato alla fascia entry-level ma dotata della tecnologia più avanzata attualmente disponibile. Autoregolante a 85°C come le più evolute Suprema e Maxima, è provvista di tecnologia TNT, che evita gli sbalzi di temperatura senza l’utilizzo del termostato, ed è costruita in poliestere, per un uso amatoriale alla portata di tutti. Dotata di connessione diretta a spina 100-110-230V, sarà resa disponibile in tre colorazioni: nero, rosso e blu al prezzo lancio di 279 Euro.

CAPIT: GILET DONNA WarmMe

Per quanto riguarda i nuovi capi d’abbigliamento destinati all’inverno, Capit ha lanciato innanzitutto l’inedito gilet femminile WarmMe, per tutte quelle donne che amano effettuare attività all’aperto anche durante la stagione fredda. Realizzato in tessuto laminare Softshell, si tratta di un prodotto che trattiene il calore garantendo il massimo grado di traspirabilità, adattandosi perfettamente alle forme del corpo per una libertà di movimento ottimale. Il doppio strato esterno in windproof, inoltre, assicura una buona protezione dal vento e dal freddo in caso di pioggia.

La tecnologia utilizzata per tenersi al caldo anche nelle giornate più gelide consiste in un circuito di piastre riscaldanti flessibili e ultrapiatte, posizionato in specifiche zone del petto e della schiena per una temperatura confortevole distribuita in maniera uniforme. Questa può essere regolata su tre livelli, selezionabili attraverso un unico pulsante “easy touch”.

L’autonomia garantita è di 7 ore, ripristinabili attraverso il cavo USB dedicato che, collegato a una batteria power bank, è in grado di ricaricare il prodotto in pochissimo tempo. Disponibile nelle taglie XS, S e M, il nuovo gilet da donna WarmMe sarà lanciato a un prezzo di 178 Euro.

CAPIT: SCALDAGAMBE LEGHEATER

La seconda novità per l’inverno presentata da Capit consiste in un prodotto destinato a tutti coloro che vogliono utilizzare la moto anche d’inverno. Si tratta dello scaldagambe Legheater, ottimo sostituto delle ingombranti coperte anti-freddo: grazie a due batterie e al circuito interno, consente di mantenere le gambe al caldo fino a 9 ore anche con temperature estreme, attraverso una regolazione del riscaldamento su tre livelli in base al comodo pulsante “easy touch”.

Ha un look moderno, è idrorepellente, presenta bande di chiusura elasticizzate con gomma antiscivolo ed è molto comodo da indossare e da mantenere sotto i vestiti. Realizzato in taglia unica, sarà disponibile al prezzo di 170 Euro.

CAPIT: GUANTI URBAN

L’ultima novità presentata ad Eicma 2019 dall’azienda milanese Capit sono i guanti Urban riscaldati a batteria: destinati a chi va in moto anche d’inverno oppure per tutti coloro che amano dilettarsi in attività all’aria aperta durante la stagione fredda, sono dei guanti leggeri e robusti, resistenti a vento e pioggia e capaci di garantire la massima traspirazione della pelle.

In questo capo il circuito scaldante segue il profilo del guanto, irradiando il calore in ogni parte della mano (dita comprese!). I guanti Urban sono anche rinforzati sui palmi per un miglior grip, oltre che provvisti di touch screen su indice e pollice. Il loro design è elegante e pratico allo stesso tempo, per un prodotto pratico che non può mancare in vista dell’inverno. Disponibili nelle taglie dalla S alla XL, sono proposti al prezzo di 150 Euro.