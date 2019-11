Tutte le novità presentate da Aeon ad Eicma 2019

Ad Eicma 2019 la taiwanese Aeon ha svelato un nuovo scooter elettrico, l'AI-1 Sport, e due quad sportivi: il Cobra 400 EFI e il Supermoto 400

Distribuito dall’italianissima Pelpi International, il marchio Aeon Motors è protagonista del settore motociclistico sin dalla sua fondazione nel 1965, anno in cui ha dato vita a una filiera produttiva che annualmente riesce a sfornare oltre 60mila ATV (All Terrain Vehicle) assieme a un buon numero di scooter, per lo più alimentati con propulsori a zero emissioni.

Forte della sua esperienza di oltre 40 anni, questo brand con base a Taiwan ha avuto un ruolo importante anche all’edizione 2019 del Salone Eicma di Milano, dove ha tolto i veli alle nuove versioni dei suoi quad sportivi, il Cobra 400 EFI e il Supermoto 400, e a un ciclomotore dotato di motore elettrico e un design davvero suggestivo, l’AI-1 Sport.

AEON COBRA 400 EFI: PRONTO ALL’AVVENTURA

Il primo modello presentato da Aeon è il nuovo Cobra 400 EFI, top di gamma della linea sportiva del marchio taiwanese. Grazie al suo motore monocilindrico da 346,4cc, questo quad è capace di erogare ben 15kW di potenza a 8.500 giri/min, mentre la coppia massima arriva a 30Nm a 6.500 giri/min.

Si tratta di un prodotto che combina sapientemente le elevate prestazioni di cui è capace a una facilità di guida senza pari nella sua categoria, assistita dalla trasmissione automatica CVT e da un telaio molto ben bilanciato e stabile alle alte velocità. Il suo terreno di caccia, ovviamente, sono le strade poco battute, che lo rendono il compagno perfetto per divertirsi e partire all’avventura di luoghi ancora inesplorati.

AEON SUPERMOTO 400: FOCUS SULLE PRESTAZIONI

La seconda novità Made in Aeon svelata ad Eicma 2019 è sostanzialmente un quad sportivo che rappresenta la versione “pronto gara” del Cobra 400: chiamato Supermoto 400, si basa sulla versione standard che però è arricchita con un kit di trasformazione sviluppato dal reparto “ricerca e sviluppo” del marchio Over Bikes, anch’esso parte dell’universo Pelpi International.

Il Supermoto 400 differisce per l’assetto generale, ribassato di ben 20cm per essere ancora più aerodinamico e incollato al terreno e più generoso in larghezza, in modo da garantire un maggior spazio di movimento in sella. Sono differenti anche gomme e cerchi, in modo da renderlo più orientato verso un utilizzo stradale che off-road.

AEON AI-1 SPORT: IN CITTA’ CON STILE

L’ultimo modello presentato ad Eicma 2019 da Aeon Motors è un e-scooter destinato alla città: si chiama AI-1 Sport ed è dotato di un motore full electric capace di erogare 10,18 cavalli a 3.000 giri/min e 26Nm di coppia a 2.500 giri/min, l’ideale per districarsi con facilità in mezzo al traffico cittadino.

A primo impatto, questo piccolo scooter impressiona per il design, decisamente aggressivo e diverso dai look a cui siamo solitamente abituati: il faro anteriore full LED a V è ben integrato nel resto della carrozzeria, molto compatta e provvista di un vano sotto sella capace di ben 25L. Il sistema frenante di tipo CBS permette di azionare entrambi i dischi (anteriore e posteriore) con un unico tocco della leva al manubrio, dove spicca un cruscotto davvero ben curato, intuitivo e facile da utilizzare.

Si tratta di un prodotto dallo stile avveniristico che vuole riscrivere i canoni della mobilità del futuro, ovviamente improntata su motori elettrici amici dell’ambiente: piccolo, compatto ma allo stesso consistente, l’Aeon AI-1 Sport strizza l’occhio a tutti coloro che vogliono muoversi agilmente in città senza rinunciare a quel tocco di stile… che non fa mai male.