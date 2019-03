Tutto pronto per la seconda HAT Pavia-Sanremo: partenza il 17 maggio

La seconda HAT Pavia-Sanremo apre il calendario del 2019 di HAT Series. Il primo appuntamento scatterà il 17 maggio dalla città del riso per concludersi due giorni dopo in Liguria. Due i percorsi per i partecipanti

La tappa Pavia-Sanremo in programma il prossimo 17 maggio darà il via della HAT Series 2019, un viaggio-avventura in moto che porterà i partecipanti dalstorica cittadina lombarda fino in Liguria percorrendo una rete di vie minori, poco trafficate e strade bianche, attraverso paesaggi affascinanti, città e borghi ricchi di storia, cultura e tradizioni.

Alla scoperta dell’HAT Series

La HAT Pavia-Sanremo nasce come diretta emanazione della nota Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere. L’idea è quella di replicare i valori di divertimento, condivisione e passione per il turismo fuoristrada, portando su strade inesplorate gli appassionati dell’avventura in moto in cerca di nuove esperienze. Seguendo la “formula HAT”, sono previsti due percorsi: il Classic di circa 470 km (per cui è richiesta la partecipazione in team di minimo tre piloti) e il Discovery di circa 420 km (per cui è valida anche partecipazione anche in solitaria), con sosta notturna per tutti a Cairo Montenotte, a circa a metà percorso. Il tracciato della Discovery è studiato per chi si avvicina al mondo Adventouring in sella a maxi-enduro, con una percentuale di asfalto più alta, e dove il fuoristrada è alla portata di chi ha un minimo d’esperienza. Il percorso Classic 2019 si presenta con un tracciato più lungo caratterizzato da maggiori tratti in fuoristrada che si estendono sulle zone collinari.

Il programma prevede nel pomeriggio di venerdì 17 maggio le operazioni preliminari (check-in, controllo iscrizioni e ritiro event-pack) presso la Riso Scotti di Pavia, in serata ci sarà un briefing con aperitivo per tutti i partecipanti presso lo storico Palazzo del Broletto (XII secolo). La partenza di sabato 18 maggio da Pavia si terrà presso il prestigioso Castello Visconteo. Da qui, le tracce GPS seguiranno il Po, per poi tagliare verso Tortona dove i due percorsi Classic e Discovery si divideranno nella loro parte Alessandrina, per ritrovarsi a Molare, nei pressi di Ovada, alle pendici dell’Appennino Ligure- Piemontese. Novità di rilievo, il suggestivo passaggio sulle strade selvagge del Parco delle Capanne di Marcarolo, una delle chicche riservate al tracciato Classic. Continui sali-scendi condurranno, dapprima a Sassello, e quindi all’arrivo della prima giornata nella piazza centrale di Cairo Montenotte (SV). La ripartenza di domenica 19 maggio vedrà i percorsi proseguire insieme verso Altare, dove il lungo sterrato della Colla di San Giacomo porterà i motociclisti in direzione Garessio (Discovery) e Zuccarello (Classic).

Hat Pavia-Sanremo: poche e semplici regole da rispettare

La HAT Pavia-Sanremo è un viaggio-avventura inserito nel Calendario Adventouring 2019 di AICS Motociclismo che prevede, da regolamento, la partecipazione di moto maxi-enduro con un peso minimo di 150 kg. Per partecipare agli eventi HAT Series 2019 è necessario iscriversi all’Associazione OVER200Riders.