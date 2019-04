Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance pronto all’esordio

La prima tappa del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance è in programma sabato 13 e domenica 14 aprile, a Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. I prossimi appuntamenti saranno a Vallelunga, Magione, Adria e Misano

Il mito di Moto Guzzi è pronto a tornare in pista in occasione della prima tappa del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, in programma sabato 13 e domenica 14 aprile, a Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. E per l’occasione saranno addirittura 36 i piloti a cimentarsi sul tracciato emiliano.

Tutto pronto per il via del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance

La prima gara del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance fa registrare già numeri importanti con 18 equipaggi al via (ognuno composto da due piloti) pronti a sfidarsi in sella alle rispettive Moto Guzzi V7 III dotate dell’apposito Kit Racing realizzato da GCorse dei fratelli Guareschi. Il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, presentato durante l’ultima edizione del Motor Bike Expo, è pensato come una competizione adatta a tutti e per questo ha attratto la curiosità di un gruppo estremamente variegato di appassionati, alcuni dei quali alla prima esperienza in pista (il team Luporacing, ad esempio, è composto dal padre Dario Villa, rider esperto e dalla figlia Eleonora al debutto assoluto in pista). Gli equipaggi arrivano da ogni parte d’Itali: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Basilicata.

Interessante il format scelto per il campionato: sabato 13 aprile sono previsti due turni di prove cronometrate, entrambi della durata di 20 minuti per ciascun pilota. La media dei migliori rilievi cronometrici ottenuti dai due piloti dell’equipaggio determinerà la posizione di partenza di ciascun team nello schieramento della gara. La gara, in programma domenica 14 alle 16:15, avverrà in stile “Le Mans”, ovvero con le moto allineate su un lato della pista e i piloti che allo start attraversano di corsa il nastro d’asfalto per salire in sella e partire. In corsa, ciascun pilota non potrà guidare per più di 15 minuti + 2 giri consecutivi: ciò significa che la gara – della durata di 60 minuti – sarà movimentata da almeno tre cambi pilota, che avvengono nella corsia box. Al termine della gara verranno assegnati punteggi ai primi 15 team classificati.

I prossimi appuntamenti sono in programma sulle piste di Vallelunga (19 maggio), Magione (23 giugno) e Adria (1 settembre), fino al gran finale di Misano del 13 ottobre. L’iscrizione ai singoli appuntamenti del Trofeo è possibile fino a due settimane prima della gara, al costo di 350 euro per team.