Un weekend nel nome dell’Aquila con i Moto Guzzi Open House

I Moto Guzzi Open House sono in programma dal 6 all’8 settembre presso lo stabilimento della Casa dell'Aquila in via Parodi 57 a Mandello del Lario

Manca davvero poco all’edizione 2019 di Moto Guzzi Open House che, dal 6 all’8 settembre, animerà lo stabilimento di Mandello del Lario, cuore della manifestazione. L’apertura del mitico cancello rosso di via Parodi 57 è il momento più atteso: è il rituale che celebra l’inizio della più grande festa dedicata a tutti i Guzzisti e agli amanti delle belle motociclette italiane.

Moto Guzzi Open House: a Mandello si celebra un mito

Venerdì 6 settembre alle 15 esatte scatterà l’edizione 2019 Moto Guzzi Open House. Subito dopo l’apertura del cancello dello stabilimento, si potrà accedere allo Shop e partecipare alle visite guidate al Museo Moto Guzzi, dove sono conservati 150 tra i più rari e rappresentativi esemplari Moto Guzzi. Ancora più ampi sono gli spazi espositivi previsti per esporre la gamma Moto Guzzi, dove troneggia la magnifica e ultima nata V85 TT, la “Tuttoterreno” di Moto Guzzi dedicata al mototurismo senza confini. Sabato 7 è il giorno della grande novità della Road to Mandello, la parata guidata dai fratelli Guareschi dedicata a tutti i coloro che vogliano raggiungere Mandello del Lario in sella alla propria Moto Guzzi. Sul sito è on-line la pagina dedicata per l’iscrizione; il ritrovo è previsto alle ore 09:00 presso il parcheggio dello Stadio Breda in via Giosuè Carducci a Sesto San Giovanni (Milano). Il programma di visite guidate dello stabilimento Moto Guzzi inizia alle ore 10:30.

Sono aperte al pubblico: le aree di assemblaggio motori, la linea di assemblaggio veicoli, nella quale ogni esemplare viene assemblato a mano; la storica Galleria del Vento, progetta e costruita agli inizi del 1950 come prima struttura del genere per lo studio aerodinamico applicato alle motociclette. Ricco è il palinsesto di interventi, talk show e ospiti speciali che si alterneranno sul palco allestito all’interno del Moto Guzzi Village, animato dalla musica di Virgin Radio. Anche quest’anno è presente la postazione di Barber Shop a cura di Proraso con Tonsor Club, mentre il ristoro è assicurato dallo Street Food, grazie alla presenza di differenti mini truck in grado di realizzare piatti di qualità gourmet sul posto con ampia scelta legata alla migliore tradizione della cucina italiana.

All’interno del Village è presente un’area dedicata al Moto Guzzi Fast Endurance, il trofeo monomarca che permette, in sella alle V7 III, di riscoprire il gusto di correre in squadra spendendo poco e divertendosi molto. È presente anche uno spazio riservato alla Moto Guzzi Experience, l’esclusivo programma di viaggi all inclusive in sella a Moto Guzzi. Alle 09:30 dal centro del Village partono i test ride. A disposizione tutti i modelli della gamma Moto Guzzi, lungo un percorso messo a punto per esaltare le qualità delle moto lariane, accompagnati dai meravigliosi paesaggi offerti dal lago di Como.

In questa edizione di Open House è ulteriormente aumentato lo spazio a disposizione per lo Shop dell’Aquila e cresce la già ricca offerta di abbigliamento e merchandising originali. Domenica 8 l’apertura al pubblico è sempre alle 09:30 con l’inizio delle visite guidate. Alla stessa ora partono i primi test ride ed è prevista anche l’apertura dello Shop. Moto Guzzi dedica un’attenzione speciale ai membri del The Clan, la community ufficiale Moto Guzzi che ha superato i 37.000 iscritti, tutti accomunati dalla passione per l’iconico marchio lariano. È possibile iscriversi online oppure ai desk in occasione di Open House.