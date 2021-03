Una Honda CBR600RR protagonista della serie The Falcon and the Winter Soldier

La supersportiva giapponese viene utilizzata Bucky Barnes che vesti i panni del Winter Soldier nella serie prodotta da Marvel Studios e visibili in streaming su Disney+

Ormai lo sappiamo bene, la pandemia ha costretto a rivedere i piani praticamente in tutti i settori professionali. Anche l’industria del divertimento ha fatto i conti col Covid-19 e così molte case di produzione sono state costrette a sospendere, o nella migliore delle ipotesi, a rinviliare prodotti pronti all’uscita, ad esempio, nelle sale cinematografiche.

I supereroi americani viaggiano in Honda CBR600RR

Questo vale anche per i Marvel Studios che hanno rivisto il proprio planning, favorendo il lancio di serie visibili in streaming su Disney+ piuttosto che sui colossal cinematografici per cui si dovrà attendere ancora qualche tempo. Una delle serie più attese è The Falcon and the Winter Soldier che vede come protagonisti Sam Wilson nel ruolo di Falcon e Bucky Barnes in quello di The Winter Soldier. La coppia, che si è riunita nei momenti finali di Avengers: Endgame, si allea in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza.

Diretta da Kari Skogland, con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie è composta da sei episodi e vede nel cast anche Daniel Bruhl nei panni di Zemo, Emily VanCamp in quelli di Sharon Carter e Wyatt Russell che interpreta John Walker. Ce ne occupiamo perché anche qui le due ruote sono protagoniste. Esattamente i riflettori si sono accesi su una Honda CBR600RR guidata da Bucky Barnes che evidentemente preferisce i cavalli e l’elettronica giapponese alla tradizione americana. Del resto, in una serie così tutto può accadere.