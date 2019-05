Una Yamaha per Rossi: ma questa volta si tratta di Vasco

La concessionaria D&G Motorsport Yamaha di Rimini ha realizzato una Yamaha Nove, derivata dalla XSR 900, completamente personalizzata per il rocker di Zocca

Motociclette e musica rock sono un abbinamento classico e un artista che ha tre le sue maggiori hit “Vado al massimo” non poteva che avere una due ruote speciale. Forse anche per questo Yamaha ha deciso di omaggiare Vasco Rossi con la Yamaha Nove, derivata dalla XSR 900, completamente personalizzata per il rocker di Zocca.

Una Yamaha per Rossi, ma Vasco…

La Yamaha Nove realizzata per Vaco Rossi, altro non è che l’elaborazione di una XSR 900 ed è stata consegnata al cantante il giorno di Pasquetta. Il modello, in realtà, era stato presentato nel corso dell’ultima edizione del Motor Bike Expo di Verona e alcuni giorni dopo è arrivata la richiesta dello staff di Rossi di averne una. Giusto il tempo di mettersi al lavoro e voilà: ecco pronto l’esemplare per il Blasco.

Oscar Tasso, responsabile della concessionaria D&G Motorsport Yamaha di Rimini, racconta con un certo orgoglio il progetto: “È nata praticamente qui a Rimini. Abbiamo lavorato quattro mesi per progettarla e realizzarla. Siamo orgogliosi di avergli consegnato direttamente la moto. Stiamo parlando di un moto che è completamente personalizzata, sia per quanto riguarda la livrea sia per altri elementi“. Non è la prima volta che Tasso lega il suo nome al mondo delle moto: in passato, infatti, aveva realizzato un’altra moto personalizzata per Eros Ramazzotti. A breve Vasco Rossi partirà per un nuovo tour negli stadi e chissà che tra una tappa e l’altra non ci sia modo per scaricare l’adrenalina con la nuova Yamaha Nove.