Una Yamaha R1 per raggiungere il Polo Nord

Il motociclista olandese Sjaak Lucassen ha scelto niente meno che una Yamaha R1 completamente trasformata per raggiungere il Polo Nord. L'Arctic 1 è stata dotata di pneumatici dalla larghezza maxi, forcella e forcellone modificate ad hoc e di un generatore per far partire il motore al mattino dopo una notte al gelo

Con quanti modi si può raggiungere il Polo Nord? La scelta è ampia, dai più comodi e tradizionali a quelli più avventurosi e insulti. Quest’ultima è l’opzione scelta da Sjaak Lucassen, un motociclista olandese, che per conquistare la sua meta ha optato per una Yamaha R1 decisamente insolita.

Sjaak Lucassen sceglie una Yamaha R1 per un’impresa da record

Per raggiungere il Polo Nord, il motociclista olandese Sjaak Lucassen ha scelto niente meno che una Yamaha R1, ma per un viaggio di questo tipo non ci si poteva affare a una moto standard e così la trasformazione è servita. Il modello prescelto, in particolare, è una YZF-R1 del 2001 modificata appositamente per affrontare una sfida così dura. Lucassen è un vero e proprio esperto di R1 che ha utilizzato anche per altre imprese estreme per la sua affidabilità, un fattore decisamente importante quando si deve viaggiare a temperature che toccano i -40 gradi. L’Arctic 1, com’è stata soprannominata questa R1 speciale, è stata dotata di pneumatici dalla larghezza di 40 cm all’anteriore e da 60 cm al posteriore, forcella e forcellone modificate ad hoc, così come la carena.

La trasmissione lavora con due catene e il radiatore maggiorato. Inoltre, la moto sarà dotata di un generatore per far partire il motore al mattino dopo una notte al ghiaccio, in tutti i senti. Lucassen affronterà la sfida (della durata di circa due mesi) in solitaria, senza un veicolo di supporto ma portando con sé tutto il necessario, come cibo, carburante e la tenda per dormire. Il viaggio sarà diviso in tre parti necessarie al rider per acclimatarsi e alammo per subire le modifiche del caso specialmente per l’ultimo trasferimento da Ward Hunt Island verso il Polo Nord.