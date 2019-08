Upriser Ducati Panigale V4 S RC: impennate a portata di radiocomando

L'Upriser Ducati Panigale V4 S RC è una moto radiocomandata in scala 1:6 in grado di fare acrobazie come donuts e sbandate controllate, grazie ai suoi veri pneumatici da competizione e ai controlli digitali e proporzionali ad altissima precisione

Siete appassionati del marchio Ducati ma per qualche motivo non avete in garage una Rossa di Borgo Panigale o – fatto ancor più grave se siete nostri lettori – non avete la patente della moto? Beh, i tecnici bolognesi vi vengono incontro con la Upriser Ducati Panigale V4 S RC.

Upriser Ducati Panigale V4 S RC: di cosa si tratta

L’Upriser Ducati Panigale V4 S RC è una moto radiocomandata in scala 1:6, ma con delle caratteristiche mai viste prima.. È in grado, infatti, di compiere impennate incredibili semplicemente premendo un pulsante, ed una volta sulla ruota posteriore capace di essere guidata in ogni direzione. Compie acrobazie quali “donuts” e sbandate controllate, grazie ai suoi veri pneumatici da competizione e ai controlli digitali e proporzionali ad altissima precisione. Equipaggiata con le tecnologie “True Balance” ed “Omni Wheel”, la Ducati Upriser Panigale V4 S è in grado di auto bilanciarsi sulle ruote senza bisogno di nessun cavalletto o supporto, e viaggia ad oltre 20 kmh. Con una autonomia di 45 minuti grazie alle batterie ricaricaribili via USB il divertimento non finisce mai. L’Upriser Ducati Panigale V4 S RC è già disponibile su Amazon e dal prossimo autunno in tutti i concessionari Ducati e nell’e-shop Ducati.